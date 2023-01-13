 

Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»

13.01.2023, 3:38, Новости дня
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Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав РФ вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.

Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».

Полищук отметил, что РФ приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».

Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против РФ и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».

По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».

Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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