Guardian – китайцев призвали не навещать пожилых из-за распространения COVID-19

С приближением Китайского Нового года жителей страны предостерегают от поездок к пожилым родственникам из-за распространения коронавируса в регионы, пишет The Guardian. Службы здравоохранения рапортуют, что во многих крупных городах пик эпидемии уже пройден, однако сельские районы с ограниченными медресурсами вызывают опасения из-за низкого уровня вакцинации.



AP

Жителям Китая посоветовали не навещать пожилых родственников во время празднования Китайского Нового года из-за быстрого распространения COVID-19 в регионы, пишет The Guardian. После снятия большинства ограничений начинающиеся 21 января каникулы должны были ознаменовать возвращение праздничных мероприятий и путешествий, однако совпали с новой волной эпидемии.

Как рассказывает издание, в четверг профессор Го Цзяньвэнь, член группы по предотвращению пандемии при государственном совете, призвал китайцев не ехать к пожилым родственникам, если те ещё не заболели. «Есть другие способы показать, что вы о них заботитесь, — не обязательно приносить в их дом вирус», — подчеркнул эксперт.

На этой неделе службы здравоохранения отрапортовали, что в нескольких крупных провинциях и городах, включая Пекин и Шанхай, пик заболевания уже пройден. В то же время опасения вызывают регионы с ограниченными медресурсами, где пожилые люди, скорее всего, не прошли вакцинацию. «Ситуация в сельской местности Китая очень туманна, — заявил доцент Йельского университета Чэнь Си. — У нас есть веские основания полагать, что в сельской местности Китая обстановка станет намного хуже с приближением весеннего фестиваля».

The Guardian получил сообщения из разных сельских регионов Китая о массовых заражениях, смертях и проблемах в системе здравоохранения. Одна из жительниц провинции Шандунь рассказала, что её родители не прошли вакцинацию, потому что не доверяют китайской вакцине, и теперь опасаются выходить на улицу, пока в их деревне распространяется вирус. В провинции Гуандун наблюдается нехватка медикаментов и запасов кислорода. В провинции Шэньси у музыканта похоронных процессий как никогда много работы, а сельский врач из провинции Хэнань занят с утра до ночи: много людей лежит с температурой, но жаропонижающие лекарства купить сложно.

Как предполагает британская газета, вспышка коронавируса в Китае осложняется низким уровнем вакцинации среди пожилого населения и ограниченным числом неразвитой системой здравоохранения в сельской местности. Люди объединяются в онлайн-сообщества, чтобы совместно приобрести безрецептурные лекарства для наиболее пострадавших деревень. Сложности с покупкой антивирусных возникли в том числе из-за затянувшихся переговоров между правительством и фармацевтическими компаниями.

Эксперты в области здравоохранения раскритиковали подход Пекина по борьбе с коронавирусом после того, как в прошлом месяце власти внезапно свернули политику «нулевой терпимости» к COVID-19. По словам специалистов, Китай, похоже, не подготовился к ожидаемому росту заболеваемости. Больницы и крематории в крупных городах быстро переполнились и появились многочисленные жалобы на нехватку персонала и медикаментов. По официальным данным, в прошлом месяце от коронавируса умерло меньше 40 человек, однако внешний анализ заставляет предположить, что реальные цифры намного выше. Согласно прогнозам, к концу года число погибших достигнет 1 млн, пишет The Guardian.