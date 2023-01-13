CNBC – дело о хранении Байденом секретных документов будет расследовать спецпрокурор

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, пишет CNBC. Отмечается, что бумаги были найдены в частной резиденции главы государства и офисе аналитического центра, который он занимал при администрации Обамы.



AP

В четверг генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о хранении секретных документов в частном доме и офисе президента Джо Байдена, пишет CNBC. Выступая перед журналистами в Минюсте США, Гарланд объяснил, что Хёр уполномочен «расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом». Как напомнил генпрокурор, первоначальное расследование проводил прокурор Чикаго Джон Лош, однако на прошлой неделе он посоветовал назначить спецпрокурора.

В официальном комментарии после назначения на должность Роберт Хёр подчеркнул, что вынесет «справедливое, объективное и беспристрастное решение» по назначенному ему расследованию. «Я намереваюсь оперативно и тщательно, без опасений и предпочтений следовать фактам и оправдаю доверие, которое мне оказали», — добавил Хёр. Отмечается, что с 2018 по 2021 год он был главным прокурором штата Мэриленд после назначения на эту должность экс-президентом Дональдом Трампом.

Американский сайт напоминает, за несколько часов до заявления Гарланда юристы Белого дома объявили, что 20 декабря обнаружили вторую стопку секретных документов в гараже частного дома Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Первую часть секретных документов юристы президента нашли 2 ноября в офисе аналитического центра в Вашингтоне: Байден использовал его, когда был вице-президентом при Обаме. Официально американские СМИ сообщили об этом только в понедельник. Позже Белый дом подтвердил эту информацию, однако не ответил, почему об обнаружении документов не сообщили сразу же в ноябре, за неделю до промежуточных выборов в конгресс. Также неизвестно, почему юристы Байдена ждали более месяца, прежде чем проверить другие связанные с президентом места.

«Как только его (Байдена. — ИноТВ) юристы обнаружили эти документы, они связались с Министерством юстиции», — сказала в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, для президента «обнаружение этих документов стало сюрпризом», потому что он не знал, что они там хранятся. Жан-Пьер подчеркнула, что Байден «не знает, что в них».

Как указывает CNBC, президенты и вице-президенты, покинув свой пост, обязаны по закону возвращать государственные документы в Национальное управление архивов и документации.