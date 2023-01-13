Противник весь уничтожен: штурмовики ЧВК «Вагнер» рассказали, как ВСУ выбивали из Соледара

Военный корреспондент Александр Симонов первым сделал репортаж из города Соледар, откуда штурмовики ЧВК «Вагнер» после ожесточенных боев выбили подразделения ВСУ. «Музыканты» рассказали ему о том, как проходило взятие города и как отступали украинские войска.

Бои в окрестностях Соледара шли давно, но только решительные действия «вагнеровцев» позволили взять город штурмом — зайдя с юго-востока, штурмовики постепенно вытеснили противника из районов соляных шахт, а затем из городской застройки. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение города.

Обстановка в городе остается напряженной, и гражданских пришлось эвакуировать — ВСУ продолжают наносить по Соледару хаотичные артиллерийские удары, периодически над населенным пунктом появляются самолеты противника

«Обстановка в Соледаре остается непростой. Только из-за артиллерийского огня противник себя уже не обнаруживает — то есть мы его не находим, по всей видимости, он весь уничтожен», — отмечает один из бойцов.

Город сильно разрушен, во многих домах зияют огромные проломы, оставленные украинской артиллерией. По словам бойцов ЧВК «Вагнер», противник наносил и продолжает наносить удары, не считаясь с присутствием в Соледаре мирных жителей.

«Они проводят артудары, — после того как бегут, артиллерией бьют по нашим позициям постоянно, несмотря на мирных жителей — мы вывезли отсюда достаточно большое количество мирных жителей. По-моему, в первом-втором доме за двое суток мы порядка 30 мирных жителей вывезли, ребенок даже четырехлетний попался. И, не брезгуя этим, они все равно бомбят», — рассказал боец.

«Вагнеровцы» в ходе штурма старались максимально использовать возможности стрелкового оружия.

«Вот первые два дня, когда мы сюда зашли, они без остановки (обстреливали)… Не взирая на то, что здесь мирные были. Ладно мы заходили – мы не знали, где находится (мирное население), и все же работали больше стрелковым оружием, нежели артиллерией. А они же знали, где они находятся? Знали, само собой», — рассказал штурмовик.

По словам Евгения Пригожина, все военнослужащие ВСУ, не пожелавшие сдаться, были уничтожены. Поскольку они оборонялись в жилых домах, почти каждый подъезд полон трупов украинских солдат, которые были уничтожены при попытке бежать.

«Убегали, бросали своих, даже не пытались вытянуть их. И такое практически в каждом подъезде. Очень много трупов, — рассказывают добровольцы. — А это сожженный бронеавтомобиль «Козак» украинский, вместе с личным составом его сожгли».

В то же время ВСУ стремились максимально затруднить не только штурм, но и любое присутствие в городе — бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось столкнуться со «всякими-разными подлостями».

«Во время штурма самого Соледара? Ну со всякими-разными подлостями – «инженерки» достаточно большое количество. Когда (украинские войска) отходили, практически все здания были заминированы, — рассказал другой боец. — В подъезды заходили ребята – также обнаруживали следы «инженерки», на растяжках двери были установлены. То есть они бросили позиции, бежали, оставляли за собой сюрпризы самого разного характера».

Впрочем, опытных бойцов ЧВК «Вагнер» такой тактикой не удивить — ранее в Сирии к ней часто прибегали террористы «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе террористические группировки запрещены в РФ).

По словам бойцов ЧВК «Вагнер» сейчас, после успешного штурма настроение у отрядов «боевое, рабочее». И в случае, если ВСУ попытаются вновь отбить Соледар, они готовы показать украинцам, как вести настоящую оборону города, заявили бойцы.

«Мне нравится просто здесь, чувствую себя дома, чувствую себя нужным. Особенно когда выводили детей, так приятно, по кайфу было… Радостные моменты, ты понимаешь для себя, что ты сделал хорошее человечеству», — признался один из штурмовиков.