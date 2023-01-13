С “тети-подлизы” Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа

До того, как жениться на Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов находился восемь лет в браке с актрисой Дарьей Мороз, которая в 2010-м родила от него дочь Анну. Наследница театрального деятеля поладила с его новой женой. По словам Собчак, у нее сложились хорошие отношения с девочкой.

Дарья была против знакомства дочери со скандальной телеведущей. В этом актриса призналась в недавнем интервью. Однако со временем она изменила мнение о Ксении и теперь благодарна ей, ведь все дружат, а Анна всегда возвращается от отца в хорошем настроении. При этом Мороз не общается с Собчак и считает, что это правильно.

Свое мнение насчет этого высказала светская сплетница Лена Миро в своем блоге. Обозревательница уверена, что Мороз все еще имеет влияние на Богомолова, и если Собчак действительно вела бы себя иначе, не была бы “тетей-подлизой” и не выслуживалась бы перед падчерицей, Дарья уже давно устроила бы скандал.

По мнению Миро, Ксения Собчак лебезит перед мужем. На такие мысли блогершу натолкнуло решение телеведущей сделать в своем доме отдельную комнату для Анны. “Ксения прогнулась под мужа и предупреждает не только скандалы, но и любые возможные поводы для них”, – написала Лена, будто сорвав маску с журналистки.