“Я не могу так жить”: облапошенный Джиган взвыл от семейной жизни
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В декабре прошлого года репер
Джиган и Оксана Самойлова отметили десятую годовщину брака. Поскольку десять
лет назад у них не было свадьбы, в честь события они устроили шикарное
торжество. Оксана примерила белое платье стоимостью в несколько миллионов
рублей, а Джиган заново признался в любви. Дети пары также присутствовали на
празднике.
В семье Оксаны Самойловой
и Джигана есть интересная традиция. Они играют в игру “Камень, ножницы,
бумага” и проигравший устраивает праздник на 14 февраля. Вот уже два года
подряд выигрыш доставался Оксане. Увы, но и в третий раз победа ушла жене. Джигану
такой расклад событий пришелся не по душе.
“Это не по любви, не
по-христиански. Почему ты ничего не делаешь? Я не могу так жить”, — грустно
высказался трижды облапошенный Джиган, пока Оксана снимала его на камеру.
Поклонники не
первый раз замечают, как Джиган взвывает от семейной жизни. Неудивительно, ведь
у артиста не только жена, но и четверо детей. Каждый праздник в семье
отмечается с размахом, что требует сил, времени и денег. Поэтому и после
очередного проигрыша Джиган сильно расстроился. Возможно, Самойлова
прислушается к поклонникам и в этом году сделает сюрприз сама.
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