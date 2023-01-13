“Я не могу так жить”: облапошенный Джиган взвыл от семейной жизни

В декабре прошлого года репер

Джиган и Оксана Самойлова отметили десятую годовщину брака. Поскольку десять

лет назад у них не было свадьбы, в честь события они устроили шикарное

торжество. Оксана примерила белое платье стоимостью в несколько миллионов

рублей, а Джиган заново признался в любви. Дети пары также присутствовали на

празднике.

В семье Оксаны Самойловой

и Джигана есть интересная традиция. Они играют в игру “Камень, ножницы,

бумага” и проигравший устраивает праздник на 14 февраля. Вот уже два года

подряд выигрыш доставался Оксане. Увы, но и в третий раз победа ушла жене. Джигану

такой расклад событий пришелся не по душе.

“Это не по любви, не

по-христиански. Почему ты ничего не делаешь? Я не могу так жить”, — грустно

высказался трижды облапошенный Джиган, пока Оксана снимала его на камеру.

Поклонники не

первый раз замечают, как Джиган взвывает от семейной жизни. Неудивительно, ведь

у артиста не только жена, но и четверо детей. Каждый праздник в семье

отмечается с размахом, что требует сил, времени и денег. Поэтому и после

очередного проигрыша Джиган сильно расстроился. Возможно, Самойлова

прислушается к поклонникам и в этом году сделает сюрприз сама.