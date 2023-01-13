Мнение: Кеды недорого!

Не могу не поделиться этой крышесносящей картинкой. Непродвинутые и непросвещенные в области высокой моды дикари (вроде меня) скажут, что это какая-то жуть со свалки, которую даже на Авито стыдно продавать. И это не совсем так! На самом деле этот так называемые кеды Баленсиага (модная марка известного модного дома), и стоят они действительно недорого – всего каких-то 1850 долларов.

Россиянам на этакое сокровище губу можно не раскатывать – им такое все равно не продадут, ибо санкции. Ну, разве что через параллельный импорт, с почти двойной переплатой.