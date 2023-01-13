 

Глава офиса Зеленского Ермак назвал Королева украинским инженером и посетовал на попытки «украсть» его имя у Киева

13.01.2023, 2:15, Новости дня
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Возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак пожаловался на то, что у Киева хотят «украсть» имя советского ученого Сергея Королева, которого Ермак назвал украинским инженером.

Ермак написал в Telegram, что «сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева». По словам Ермака, «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится».

Напомним, в Украине активно записывают в число украинцев русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения: Королева, Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского и многих других.

Хотя в анкете при поступлении в Киевский политехнический институт Королев назвался украинцем, в последующие годы в документах в графе «национальность» он неоднократно указывал, что он русский. Сенатор Алексей Пушков заявлял, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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