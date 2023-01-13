 

Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»

13.01.2023, 2:15, Новости дня
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США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.

Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».

В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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