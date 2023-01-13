Украинский военный заявил CNN, что командование бросило его подразделение под Соледаром
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По словам украинского военного, командование вооруженных сил Украины обещало отвести его подразделение, но «бросило» военнослужащих под Соледаром.
Военнослужащий провел телефонный разговор с журналистом CNN. Боец ВСУ заявил: «Если сегодня (четверг) не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», – передает ТАСС.
«Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», – сообщил он, отметив, что последняя эвакуация проходила три дня назад. Его подразделению велели «держаться до самого конца», хотя другие «отступили сами или получили приказ об отступлении». Военный сообщил, что у него и его сослуживцев не осталось еды, кончается питьевая вода, хотя все еще остаются боеприпасы. В подразделении есть раненые, рассказал боец ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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