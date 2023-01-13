Украинский военный заявил CNN, что командование бросило его подразделение под Соледаром

По словам украинского военного, командование вооруженных сил Украины обещало отвести его подразделение, но «бросило» военнослужащих под Соледаром.

Военнослужащий провел телефонный разговор с журналистом CNN. Боец ВСУ заявил: «Если сегодня (четверг) не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», – передает ТАСС.

«Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», – сообщил он, отметив, что последняя эвакуация проходила три дня назад. Его подразделению велели «держаться до самого конца», хотя другие «отступили сами или получили приказ об отступлении». Военный сообщил, что у него и его сослуживцев не осталось еды, кончается питьевая вода, хотя все еще остаются боеприпасы. В подразделении есть раненые, рассказал боец ВСУ.

—