 

Украинский военный заявил CNN, что командование бросило его подразделение под Соледаром

13.01.2023, 2:15, Новости дня
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По словам украинского военного, командование вооруженных сил Украины обещало отвести его подразделение, но «бросило» военнослужащих под Соледаром.

Военнослужащий провел телефонный разговор с журналистом CNN. Боец ВСУ заявил: «Если сегодня (четверг) не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», – передает ТАСС.

«Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», – сообщил он, отметив, что последняя эвакуация проходила три дня назад. Его подразделению велели «держаться до самого конца», хотя другие «отступили сами или получили приказ об отступлении». Военный сообщил, что у него и его сослуживцев не осталось еды, кончается питьевая вода, хотя все еще остаются боеприпасы. В подразделении есть раненые, рассказал боец ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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