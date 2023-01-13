Washington Times – ФБР использует данные ЦРУ и АНБ для слежки за американцами

ФБР раскрыло информацию о том, как оно использует данные, полученные от ЦРУ и АНБ, для слежки за частной жизнью американцев, причём для этого не нужно даже получать ордер или выдвигать обвинения. Как пишет The Washington Times, ожидается, что сотрудничество ФБР с американскими разведслужбами, которые занимаются иностранными угрозами, станет предметом пристального внимания со стороны нового конгресса.



АР

ФБР раскрыло информацию о том, как бюро использует ЦРУ и Агентство национальной безопасности для слежки за частной жизнью американцев без ордера в своём обновлённом своде правил, пишет газета The Washington Times. Как отмечает издание, это первая версия правил, обнародованная со времён администрации Обамы.

Руководство, переписанное в 2021 году, подтверждает данные утечки десятилетней давности, свидетельствующие о сотрудничестве бюро с ЦРУ и АНБ для проведения проверок, которые могут включать слежку без постановления суда за людьми, не обвиняемыми в каких-либо преступлениях. Такие расследования в ФБР называют «оценкой».

Как сообщается в статье, эти разоблачения подстегнут критиков, которые давно обвиняют ФБР в злоупотреблении полномочиями по наблюдению за национальной безопасностью.

Ожидается, что партнёрство ФБР с американскими разведывательными службами, которые занимаются иностранными угрозами, станет предметом пристального внимания со стороны нового конгресса, возглавляемого республиканцами. Постоянный специальный комитет палаты представителей по разведке и судебный комитет палаты представителей изучают вопрос о том, как спецслужбы нацеливаются на американцев. Также планируется создать новую комиссию для изучения вопроса о том, как правительство вооружается против граждан США.

Новая информация о работе ФБР с другими федеральными агентствами, государственными и местными властями включена в 906-страничный свод правил, составленный при администрации Трампа и пересмотренный при президенте Байдене. Бюро опубликовало обновлённое Руководство по внутренним расследованиям и операциям в интернете после того, как отклонило просьбы обнародовать его, напоминает издание.

Полные детали раздела 20.2 правил 2021 года о взаимодействии с ЦРУ и АНБ остаются скрытыми от общественности. Утечка копии свода правил ФБР 2011 года без сокращений, однако, показала, что раздел 20.2 охватывает запросы на отслеживание имен, которые включают официальные запросы ФБР к другим агентствам на проведение поиска в их архивах в отношении интересующих их субъектов. Информация, полученная в результате поиска в архивах ЦРУ и АНБ, может быть использована для оценки и предварительного расследования.

Оценки ФБР — это расследования в отношении людей и групп, не требующие выдвижения обвинений в правонарушениях и нуждающиеся только в «санкционированной цели» и чёткой задаче. Эти расследования предназначены для предотвращения федеральных преступлений, защиты от угроз национальной безопасности или сбора иностранных разведывательных данных, поясняет The Washington Times.

Старший научный сотрудник Института Катона Патрик Эддингтон сказал, что обновлённый свод правил показывает: ФБР уверено, что оно не столкнётся с последствиями своих действий. «Бюро продолжает скрывать тот факт, что 1) они могут использовать информаторов для проникновения во внутренние организации гражданского общества, где эти информаторы могут самостоятельно или по указанию ФБР пытаться влиять на действия организации, — считает Эддингтон в электронном письме. — И 2) [они] используют поиск в потоках данных ЦРУ и АНБ об американских лицах или организациях гражданского общества при отсутствии криминальной подоплёки через практику оценки».

По словам Эддингтона, обе эти практики должны быть запрещены законом, и у конгресса будет шанс сделать это в этом году.

АНБ отказалось от комментариев и переадресовало вопросы ФБР, которое также отказалось от комментариев. ЦРУ заявило, что оно следует правилам и уважает частную жизнь американцев.

В последние годы проведение «оценок» подвергалось двухпартийному контролю, а внутренние аудиторские проверки бюро, проводившиеся с 2013 года, показали неоднократные случаи несоблюдения агентами правил проведения секретных расследований.

Использование ФБР оценок способствовало возникновению опасений, что агенты проводят расследования в отношении американцев из-за их идеологических, политических или религиозных убеждений. Так, в число групп, попавших в поле зрения ФБР, попали организация «Консервативные женщины Америки», нью-йоркское отделение Лиги женщин-избирателей и Мусульманская лига справедливости в Массачусетсе.

Решение бюро раскрыть аспекты своей работы с ЦРУ и АНБ в своде правил 2021 года указывает на то, что ФБР сотрудничало с этими спецслужбами в проведении оценок на протяжении более чем 10 лет.

Институт Катона подал в суд на ФБР за доступ к правительственным документам и потребовал от бюро раскрыть свой свод правил до того, как ФБР опубликовало его в интернете этой осенью. По словам Эддингтона, его команда планирует подать возражения против информации, которую ФБР скрывает в своём обновлённом своде правил, заключает The Washington Times.