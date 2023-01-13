Das Erste – Антверпен ведёт борьбу с наркотрафиком — без шанса на победу

Антверпен и Роттердам относятся к числу крупнейших портов для импорта из Южной Америки — в том числе для контрабанды наркотиков, пишет немецкий телеканал Das Erste. Таможенные службы то и дело находят на судах тонны кокаина, конкурирующие банды наркоторговцев устраивают стрельбу прямо посреди улицы, на министра юстиции уже не впервые готовится покушение — и всё это происходит не в Мексике или Колумбии, а в Европе.

От мелких преступлений отправляемся за действительно крупной рыбой: тонны кокаина, стрельба прямо посреди улицы и политики, которым приходится опасаться за свою жизнь — то, что звучит как нарковойна где-нибудь в Мексике или Колумбии, происходит в центре Европы. Крупные порты в Антверпене и Роттердаме относятся к числу главных перевалочных пунктов в наркобизнесе. Раскрыть удаётся только малую часть контрабанды, однако время от времени полиция добивается успехов. Недавно — в рекордных масштабах.

Водолазы у остова корабля с контейнерами ищут щекотливый груз. Они то и дело находят то, что ищут, в отдельных контейнерах или даже в специально приваренных ёмкостях — полных кокаина. Таможенная служба Бельгии только за один прошедший год арестовала более 4 тонн кокаина, который был контрабандой ввезён в страну таким путём.

Ещё больше наркотиков поставляется вместе с бананами из Южной Америки — 9 тонн за одну только рождественскую неделю. Часто их находят с помощью специального сканера. 2022-й снова стал рекордным годом: таможня арестовала 110 тонн кокаина на сумму около 5 милиардов евро.

КРИСТИАН ВАНДЕРВЕРЕН, директор таможенной службы Бельгии: Мы должны внимательно следить за тем, чтобы у нас тут не образовалась такая же ситуация, как в Южной Америке.

Бельгия и Нидерланды вместе представляют свой отчёт по наркотикам за прошедший год. В будущем обе страны намерены укрепить сотрудничество в этой сфере.

Антверпен — особенно важный порт для импорта южных фруктов из Латинской Америки. Всеохватный контроль практически невозможен. По оценкам экспертов, реальные объёмы ввезённого кокаина могут достигать порядка тысячи тонн.

Таможенная служба в Роттердаме тоже периодически изымает тонны кокаина, иногда в крупных поставках, иногда удаётся поймать курьеров, многие из которых живут в порту, в контейнерах.

АУКЬЕ ДЕ ВРИС, госсекретарь Нидерландов по финансам: Последствия наркоторговли в Нидерландах колоссальны, но то же можно сказать об Антверпене и Бельгии. Мы видим курьеров, очень молодых людей, которых привозят специально для этого. Мы видим лаборатории по производству наркотиков в сельской местности, зачастую на фермах. Мы также сталкиваемся с убийствами — заказными убийствами, когда человека могут просто застрелить посреди улицы.

В самом Антверпене на протяжении ряда месяцев происходят нападения, устраиваемые конкурирующими бандами наркоторговцев. Вчера во время стрельбы погибла 11-летняя девочка. На бельгийского министра юстиции Квикенборна планируются покушения. На Рождество ему пришлось уже второй раз отправиться в тайное убежище вместе с семьёй.

ВИНСЕНТ ВАН КВИКЕНБОРН, министр юстиции Бельгии: Мои дети не могут ходить в школу, никаких друзей, никаких праздников. Моя жена не может пойти на работу. Это трудно, в первую очередь.

О том, что власти однажды смогут победить в борьбе с наркоторговлей, никто не говорит. По оценкам, на кону сотни миллиардов в год — это слишком большие деньги, и это не только проблема Бельгии или Нидерландов. Особенно важным рынком для торговцев является Германия.

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.