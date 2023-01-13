 

Обнаружено новое полезное свойство чая

13.01.2023, 1:50, Разное
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Сколько чашек чая нужно пить, чтобы защитить свой организм от заболеваний сердца, показали результаты новой исследовательской работы, опубликованные в «Журнале сердечно-сосудистой фармакологии».

Не секрет, что довольно часто высокий уровень кровяного давления приводит к возникновению болезней сердца и сосудов. Но, к счастью, риск развития этих недугов можно снизить при помощи черного и зеленого чая.

Оказывается, в состав этих напитков входят флавонолы, позволяющие улучшить работу кровеносных сосудов. Это существенно уменьшает риск развития болезней сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти вещества обладают антиоксидантным действием.


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