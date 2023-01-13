Специфическая недвижимость: в России подорожали комнаты

Коммунальные квартиры стали одним из символов советской эпохи и сохранились до сих пор. Особенность данного вида недвижимости заключается в том, что несколько семей вынуждены делить общую жилплощадь, в частности, кухню, ванную, туалет и прихожую. При этом люди живут в разных комнатах.

Сегодня в России “коммуналки” постепенно вымирают, поэтому отдельные комнаты на вторичном рынке считаются специфической недвижимостью. Среди всех жилых объектов, находящихся в продаже, их доля не превышает трех процентов.

Меж тем, комнаты в квартирах, очевидно, отличаются ценовой доступностью, поэтому некоторые граждане рассматривают их как приемлемую для проживания недвижимость. Особенно это актуально, если человек не проводит времени дома, а приходит туда только поспать.

Так или иначе, отельные комнаты в квартирах подвержены влиянию факторов рынка. За минувший их стоимость увеличилась на 13%. Об этом свидетельствуют данные исследования портала “Мир квартир”. Специалисты составили рейтинг городов России по цене данного вида жилья.

Итак, дороже всего комнаты стоят в Москве. Их цена в среднем превышает четыре миллиона рублей. При этом за 2022 год специфическая недвижимость в столице подешевела на 0,3%.

Падение показало и Сочи (-5,6%). Однако главный российский курорт занимает второе место – более трех миллионов рублей за комнату в квартире. Далее с ценой более 2,5 миллионов рублей и ростом в 0,1% следует Санкт-Петербург.

К слову, дешевле всего специфическая недвижимость стоит в Нижнем Тагиле и Ульяновке. Там на покупку уйдет менее 500 тысяч рублей. Средняя цена комнат по России – более миллиона рублей.