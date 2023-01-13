 

Специфическая недвижимость: в России подорожали комнаты

13.01.2023, 1:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коммунальные квартиры стали одним из символов советской эпохи и сохранились до сих пор. Особенность данного вида недвижимости заключается в том, что несколько семей вынуждены делить общую жилплощадь, в частности, кухню, ванную, туалет и прихожую. При этом люди живут в разных комнатах.

Сегодня в России “коммуналки” постепенно вымирают, поэтому отдельные комнаты на вторичном рынке считаются специфической недвижимостью. Среди всех жилых объектов, находящихся в продаже, их доля не превышает трех процентов.

Меж тем, комнаты в квартирах, очевидно, отличаются ценовой доступностью, поэтому некоторые граждане рассматривают их как приемлемую для проживания недвижимость. Особенно это актуально, если человек не проводит времени дома, а приходит туда только поспать.

Так или иначе, отельные комнаты в квартирах подвержены влиянию факторов рынка. За минувший их стоимость увеличилась на 13%. Об этом свидетельствуют данные исследования портала “Мир квартир”. Специалисты составили рейтинг городов России по цене данного вида жилья.

Итак, дороже всего комнаты стоят в Москве. Их цена в среднем превышает четыре миллиона рублей. При этом за 2022 год специфическая недвижимость в столице подешевела на 0,3%.

Падение показало и Сочи (-5,6%). Однако главный российский курорт занимает второе место – более трех миллионов рублей за комнату в квартире. Далее с ценой более 2,5 миллионов рублей и ростом в 0,1% следует Санкт-Петербург.

К слову, дешевле всего специфическая недвижимость стоит в Нижнем Тагиле и Ульяновке. Там на покупку уйдет менее 500 тысяч рублей. Средняя цена комнат по России – более миллиона рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / “Быстрые кредиты”: спасательный круг или финансовый капкан?

21.09.22 / Ангел Victoria’s Secret Шанина Шейк обнародовала имя и показала фото новорожденного первенца

29.04.22 / После ожесточённого обмена политическими ударами в бундестаге одобрили поставки Украине тяжёлого вооружения

08.04.22 / Волосы до плеч с челкой-шторкой: выбираем модную и простую в укладке стрижку

23.12.21 / Мнение: Нам внушили, что беженцы не люди

09.12.22 / “Я очень страдал”: Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского

20.12.22 / Бывшую секретаршу нацистского концлагеря приговорили к двум годам условно

22.07.20 / Скандалы: К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий

08.05.21 / Госдума приняла закон о штрафах для автомобилистов, не предусмотренных ПДД

21.10.20 / На XX съезде «Единой России» Дмитрий Медведев вступит с докладом «О культе личности и его последствиях»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика