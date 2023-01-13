Мнение: Нефтяное унижение

Пишут, что РФ продает свою Urals уже по 38 долларов за баррель, то есть впаривает буквально “христаради”, чуть ли не вдвое ниже мировой цены. Удивительно всё ж, как быстро Расею-матушку безжалостный Запад поставил туда, откуда она так долго и с такой видимой натугой вставала – на колени.

Это ведь прежде всего очень унизительно: некие “недружественные” (в терминологии самой же РФ) страны предписали России – “так, выше этого уровня свою нефть не продаешь!” – и… всё, РФ уныло побрела исполнять указание, да еще и по своей привычке перестаралась: сказали “не выше 60”, а она вон – уже и “не выше 38” продаёт. Выслужиться хочет? Или это мазохизм своего рода? “До какой ничтожности, мерзости, гадости…” – как писал украинский классик.

Причем в основном, насколько можно понять, российскую нефть сейчас гонят в Индию – туда, где у Сечина есть купленные много заранее заводы по нефтепереработке (отдельный вопрос, непонятный нашим “патриотам” и всем людям доброй воли, презирающим Паршева – а почему, собственно, как бы российская Роснефть покупала НПЗ в черт знает где находящейся Индии, а не строила их на территории самой РФ? Это ж своего рода нонсенс – везти нефть на переработку в Индию, когда можно было бы из России везти нефтепродукты?)

И параллельно у “патриотов” повод для невероятной гордости: они очень гордятся и прямо радуются, что Россия, “несмотря ни на что”, за 2022 год почти не снизила ни добычу, ни поставки своей нефти на мировой рынок. Знай наших!

Хотя, если по логике – продолжение поставок в прежнем объеме в условиях, когда цену на твое сырье искусственно занижают – это невероятный по безволию ПРОГИБ, позволяющий тем, кто Россию “наказывает”, продолжать ее “наказывать” совершенно безнаказанно, говоря другими словами – попросту ОБУВАТЬ на деньги!

Логика тут простая. Допустим, было бы иначе: поставщику с большими объемами кто-то сказал бы – нет, твоя цена мне не нравится, давай-ка продавай мне то же самое по вдвое более низкой цене! А поставщик бы в ответ – да нет, меня это не устраивает, пошел бы ты нафиг, я тогда вообще продавать ничего не буду. И – ушел. Тогда, по рыночным законам, на рынке бы существенно уменьшилось предложение товара, а следовательно – выросли бы цены; и тот, кто пытался выкручивать руки поставщику, пострадал – ему бы пришлось покупать товар по цене много большей (а не вдвое меньшей, как он мечтал).

Но, если Россия продолжает гнать нефть в тех же объемах, но по 38 долл. вместо 70 или 80 – от этого следствие для рынка только одно: сама Россия получает вдвое меньше денег за эти свои объемы. Для рынка же ничего не меняется, ведь предложение такое же, как и было.

Говоря еще проще – больше всего наживаются на происходящем те, кто все еще покупает что-то у России (а это Китай, Индия и Турция). Они получают нефть буквально “на халяву”. Но и западные страны не внакладе – роста мировых цен на нефть тоже не происходит. Все довольны и счастливы.

Основания для недовольства могут быть лишь у РФ, что и понятно: она ведь наказана.