Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии

Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский

Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, почти «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.

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