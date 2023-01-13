 

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии

13.01.2023, 0:50, Новости дня
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Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский

Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, почти «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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