 

Лиза-Мари Пресли госпитализирована после остановки сердца

13.01.2023, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Лиза-Мари Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли, находится в больнице, куда ее срочно доставили после остановки сердца, сообщили источники.

Врачи прибыли к 54-летней Пресли домой «из-за возможной остановки сердца». Медикам пришлось ввести ей адреналин и сделать непрямой массаж сердца. Сейчас она получает необходимое лечение, о ее состоянии не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Напомним, что Лиза-Мари Пресли – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Во Франции выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

02.04.22 / Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии

11.03.21 / На Украине назвали «главную ошибку» РФ по Донбассу

18.03.21 / Новый браузер Chrome оказался несовместимым со старыми версиями Android

10.12.20 / Казалось невообразимым — учёные опасаются, что потепление в Арктике грозит миру катаклизмами

31.08.21 / Большинство россиян остались довольны проведенным летом

09.12.20 / Иран отправил на выручку Венесуэле флот танкеров с нефтью

25.01.21 / Делиев: Радость и смысл жизни дает семья

24.03.21 / «Блокнот» становится самостоятельным программным продуктом

09.03.21 / На вакцинацию от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика