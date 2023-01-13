Лиза-Мари Пресли госпитализирована после остановки сердца

Певица Лиза-Мари Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли, находится в больнице, куда ее срочно доставили после остановки сердца, сообщили источники.

Врачи прибыли к 54-летней Пресли домой «из-за возможной остановки сердца». Медикам пришлось ввести ей адреналин и сделать непрямой массаж сердца. Сейчас она получает необходимое лечение, о ее состоянии не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Напомним, что Лиза-Мари Пресли – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.

—