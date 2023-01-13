CBS News – почти 70 процентов американцев пессимистично смотрят на политику США

Согласно свежему опросу CBS News, настроения большинства жителей страны не самые радужные. Им не нравятся цены на товары и услуги, происходящее с фондовым рынком, а нынешняя политика США так и вовсе заставляет почти половину опрошенных испытывать страх за будущее.

Свежий опрос CBS показал, как американцы смотрят на будущий год. Коллективное настроение формирует свежая политическая драма на Капитолийском холме. С подробностями — корреспондент CBS Марк Страссман.

Уверенность американцев исторически непостоянна. На этот раз она подверглась испытанию, когда люди, разинув рот, смотрели на сцену, где взрослые народные избранники хватали друг друга. Это был самый горячий момент в четырёхдневном голосовании, закончившемся провалом.

Тем понятнее результаты нового опроса CBS: сегодня 70 процентов американцев смотрят на политику Соединённых Штатов в основном пессимистично. 55 процентов не согласны с тем, как республиканцы выбрали своего спикера палаты представителей.

Теперь про экономику. Отчёт портала Friday’s Job показал, что, учитывая длинную тень инфляции и опасения рецессии, рост экономики и заработной платы замедляется. Безработица составляет 3,5 процента — самый низкий показатель за 50 лет. Однако в 2023 году ожидается очередное повышение процентной ставки.

Согласно опросу на CBS News, американцы в целом воспринимают состояние экономики лучше, чем шесть месяцев назад. Но если говорить о конкретных экономических мерах, 59 процентов опрошенных смотрят с пессимизмом на происходящее с фондовым рынком, а 70 процентам не нравится стоимость товаров и услуг.

АЛЕКС ПЭЛЬ, экономист: Наши позиции изначально были сильны, это многих может успокоить.

А что же насчёт силы Америки в целом на этапе восстановления и обновления после пандемии? Наш опрос показал, что только 34 процента американцев, одна треть, полагают, что жизнь в США идёт хорошо. Это лучше, чем было в прошлом году, когда утвердительный ответ дал лишь каждый четвёртый.

Сегодня почти половина опрошенных признают, что напуганы, а 47 процентов чувствуют надежду на 2023 год.

Спустя два года после беспорядков 6 января примерно трое из четырёх американцев уверены, что промежуточные выборы были легитимными. Но большинство американцев считает, что наша демократия под угрозой. Здесь есть небольшое улучшение, но впереди ещё долгий путь.

Марк Страссман, CBS News, Атланта.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.