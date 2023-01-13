Newsweek – министр ВМС США предупредил, что у Америки могут закончиться вооружения для своей собственной обороны

В ближайшие полгода Военно-морским силам США, возможно, придётся решать, вооружать ли им себя или Украину, — об этом, как пишет Newsweek, заявил американский министр ВМС Карлос дель Торо. Как отмечает издание, произойти такое может из-за предполагаемой нехватки вооружений, которая возникла из-за отправки оружия Киеву.



AP

Из-за предполагаемой нехватки вооружений в ближайшие полгода Военно-морским силам США, возможно, придётся решать, вооружать ли им себя или Украину, пишет Newsweek со ссылкой на американского министра ВМС Карлоса дель Торо.

Последний заявил об этом журналистам на полях Национального симпозиума Ассоциации надводного флота 2023 года.

Дель Торо был на этой конференции одним из десятков представителей вооружённых сил, оборонной промышленности и конгресса, говорится в статье.

Один из журналистов — редактор издания Defense One Маркус Вайсбергер — написал в Twitter, что, хотя большая часть вооружений, переданных Украине, являются сухопутными, а не военно-морскими, опасения дель Торо разделяют и другие участники симпозиума.

«На конференции один из адмиралов намекнул на то, что США нужно выбирать между собой и Украиной», — написал Вайсбергер.

Между тем Марк Кансиан, отставной американский военный из Центра стратегических и международных исследований, в общении с Newsweek назвал слова дель Торо «удивительными», поскольку военно-морской флот меньше всего пострадал от нынешних поставок вооружений на Украину.

«Эти вооружения в основном предназначены для наземного боя, — заявил Кансиан. — Военно-морской флот, особенно в западной части Тихого океана, нуждается в вооружениях для воздушного и морского боя. Хотя и есть несколько совпадений, например ракеты «Гарпун», но компромиссов тут немного».