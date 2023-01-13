Обнаружена еще одна неожиданная польза витамина D для организма

Была проведена исследовательская работа, результаты которой показали, что в борьбе с туберкулезом может помочь витамин D.

В процессе эксперимента авторы сравнили иммунные клетки пациентки, которая имела мутацию, из-за которой ее организм не реагировал на витамин D с клетками добровольцев, способных усваивать витамин.

Таким образом, удалось обнаружить существенную разницу. Иммунным клеткам пациентов, способных усваивать витамин D, оказалось гораздо легче бороться с туберкулезом. В дальнейшем ученые планируют провести еще ряд дополнительных исследований, направленных на поиск эффективных методов терапии и предотвращения данного заболевания.