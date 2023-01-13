Старый Новый год: традиции на 13 января

ИСТОРИЯ

В 1918 году после Октябрьской революции Россия перешла на новое летоисчисление. В нашей стране был принят григорианский календарь. Из-за сдвига дат зародился новый народный праздник Старый Новый год. Его “по привычке” отмечают уже более ста лет. Формально 13 января не считается праздником. В 2023 году он выпадает на пятницу, поэтому является рабочим. Однако у россиян есть масса традиций и запретов, связанных с этим днем.

На Руси 13 января продолжались Рождественские святки, пост не действовал, поэтому было принято накрывать пышный стол в ночь с 13 на 14 января. Канун праздника у наших предков назывался Щедрый вечер.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Несмотря на название, на Старый Новый год нельзя было наряжаться в старую одежду. Наши предки считали важным одеваться в новые и даже праздничные наряды. 2023 год пройдет под властью Черного водяного кролика, но одежду черного цвета на Щедрый вечер надевать нельзя. Под запретом также были просьбы денег в долг. Наши предки 13 января не считали мелочь, чтобы не мелочиться весь год.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Старый Новый год традиционно накрывали богатый стол и приглашали гостей. Отсутствие поста позволяла накормить близких досыта. До темна необходимо было вымыть пол, чтобы убрать нечисть из дома. Девушки перед Щедрым вечером заканчивали шить или покупали новую одежду. На Руси было принято 13 января петь застольные песни и колядовать. Считалось, что если в народный праздник деревья обледенели, то летом можно ждать хороший урожай.