Циклоны несут тепло ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Циклоны несут тепло

13.01.2023, 7:07, Погода
Теги: ,

Морозный антициклон, ставший причиной резкого похолодания в большинстве областей центрально-европейской части России, постепенно сдает свои позиции, отступая на юго-восток.

Над северной половиной региона на высотах уже установились западно-восточные потоки. Вместе с ними в ЦФО поступают теплые воздушные массы, и о недавних морозах можно забыть.

Над территорией России сформировались две штормовые зоны, отмечают метеорологи. В них попадут западные, северо-западные и южные регионы. Местами порывы могут превышать 20 м/с. Однако, вихри несут не только ухудшение погодных условий, но и потепление. Аномальные морозы сохранятся только на юге Урала, а на берега Балтийского, Чёрного и Каспийского морей даже вернутся оттепели.

Центральные районы дольше будут оставаться под защитой антициклона, и здесь погода испортится не так сильно. Температура сначала вернется в норму: −4 … −6 градусов, а в последствии даже превысят нормальные январские значения.

В Москве и Ярославле 14-15 января ожидается потеплеет до -1 … -3 градусов, а в Санкт-Петербурге — до +2.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, а температура продолжит повышаться до положительных значений.

Атмосферное давление в выходные 754-748 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 15 января было в 1966 году: -35,8 градуса. А этот день 1983 года в городе было тепло: +3,2 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Мороз уходит вместе с праздниками

30.12 / Новый год с плюсом

23.12 / Программа праздника «НаШествие Дедов Морозов»

23.12 / Оттепель волнами

16.12 / Без никольских морозов

15.12 / «НаШествие» без шествия

12.12 / В Рыбинске устраняют последствия первого большого снегопада

09.12 / Снег на выходные

04.12 / Отдых в Санкт-Петербурге: основные преимущества

03.12 / Туры на Камчатку: стоит ли ехать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика