Циклоны несут тепло

Морозный антициклон, ставший причиной резкого похолодания в большинстве областей центрально-европейской части России, постепенно сдает свои позиции, отступая на юго-восток.

Над северной половиной региона на высотах уже установились западно-восточные потоки. Вместе с ними в ЦФО поступают теплые воздушные массы, и о недавних морозах можно забыть.

Над территорией России сформировались две штормовые зоны, отмечают метеорологи. В них попадут западные, северо-западные и южные регионы. Местами порывы могут превышать 20 м/с. Однако, вихри несут не только ухудшение погодных условий, но и потепление. Аномальные морозы сохранятся только на юге Урала, а на берега Балтийского, Чёрного и Каспийского морей даже вернутся оттепели.

Центральные районы дольше будут оставаться под защитой антициклона, и здесь погода испортится не так сильно. Температура сначала вернется в норму: −4 … −6 градусов, а в последствии даже превысят нормальные январские значения.

В Москве и Ярославле 14-15 января ожидается потеплеет до -1 … -3 градусов, а в Санкт-Петербурге — до +2.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, а температура продолжит повышаться до положительных значений.

Атмосферное давление в выходные 754-748 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 15 января было в 1966 году: -35,8 градуса. А этот день 1983 года в городе было тепло: +3,2 градуса.