Микробы кишечника виноваты в том, что одни люди набирают вес после Нового года, тогда как остальные остаются в форме

Количество набранных после Нового года килограммов зависит не только от принимаемой пищи и физической активности. Можно заметить, что при одинаковом рационе одни люди получают солидную добавку в виде лишних килограммов после застолья, а у других изменений в весе вовсе не наблюдается.

Вселенная микробиоты

Скрытая причина такой разницы может заключаться в бактериях нашего кишечника. Ученые Копенгагенского университета исследовали живущих внутри нас микробов на предмет поглощаемой ими энергии.

В своем исследовании эксперты обратили внимание на богатый мир кишечной микробиоты человека, который представляет собой триллион микроорганизмов. Согласно описанию авторов, на один грамм фекалий участника исследования пришлось 100 миллиардов микроорганизмов.

Всего ученые подвергли анализу 85 человек с лишним весом, возраст которых варьировался от 22 до 66 лет. Задача заключалась в том, чтобы определить характеристики процесса извлечения кишечными микробами энергии из пищи.

Категории кишечной микробиоты

В зависимости от состава бактерий участники были разделены на три категории:

B-тип. R-тип. P-тип.

Тип B (бактерии Bacteroides) наблюдался у 40% участников и был связан с западным образом жизни, который характеризуется низким уровнем доступных для бактерий углеводов. Это отличало его, к примеру, от P-типа, который отличался потреблением овощей и фруктов. В то же время B-тип был более эффективным при извлечении питательных веществ из пищи.

Также эксперты обнаружили, что участники, которые эффективно извлекали энергию из пищи, в среднем весили на 10% больше остальных. Чем больше питательных веществ участники с B-типом потребляли вместе с пищей, тем больше и калорий поступало в их организм с последствиями в виде ожирения.

Метаболизм микробов

Потребление пищи бактериями также высвобождает производный продукт в виде короткоцепочечных жирных кислот. Организм человека тоже может использовать эти молекулы как источник энергии. Однако чрезмерное потребление энергии в большем объеме, чем мы сжигаем, приводит к риску ожирения именно по причине активности кишечных бактерий.

Роль активности пищеварения

Изначально считалось, что более продолжительное время пищеварения соответствует и большему объему извлекаемой из пищи энергии. Но пример с теми же участниками B-типа показал, что их короткий желудочно-кишечный тракт приводил к извлечению наибольшего количества энергии.

В целом результаты исследования показали, что избыточный вес кроме прочих факторов может быть связан с поведением микробов кишечника.