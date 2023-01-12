Удлиненные шэгги-пикси: стильные идеи стрижек на 2023 год для тех, кто не любит длину

Удлиненная стрижка шэгги-пикси подходит тем женщинам, которые любят свободный и непринужденный образ. Она придает волосам больше объема, визуально омолаживает, а также подчеркивает глаза. Эта прическа требует обновления каждые 6 – 12 недель. В статье мы приведем стильные идеи стрижки шэгги-пикси для тех, кто не любит длину.

Взъерошенная стрижка для прямых волос

Если у вас прямые волосы, то попросите парикмахера создать короткие слои в верхней части головы и удлиненные сзади. У вас получится прическа, одновременно похожая на пикси и на кефаль. Она сделает вашу шевелюру более объемной. Если при укладке вы захотите разделить пряди, то используйте текстурную пасту.

Взъерошенная стрижка с короткими слоями

Если вы хотите выглядеть непринужденно, но не неряшливо, то задумайтесь о шэгги-пикси с взъерошенными короткими слоями. Это одна их самых модных причесок 2023 года. Ее очень легко укладывать с помощью воска для волос.

Волны с короткой челкой

Попробуйте удлиненную стрижку с легкими волнами и короткой челкой. Если она вам кажется слишком резкой, то попросите парикмахера стилизовать эту прическу под ваш индивидуальный облик. Для укладки используйте плойку и текстурирующий спрей.

Обрамляющие слои с челкой

Эта прическа красиво обрамляет лицо. Она подойдет женщинам с тонкими волосами, так как придает шевелюре больше объема. Вы можете легко уложить пряди феном, используя текстурирующий спрей или воск.

С текстурированной челкой

Этот вариант стрижки шэгги-пикси напоминает прическу “волчица”. Текстурированная челка особенно подходит женщинам с круглыми лицами. Чтобы черты выглядели тоньше и стройнее, попросите парикмахера сделать передние пряди более длинными и пышными.

Золотисто-розовые волосы со слоями

Слоистая шэгги-пикси хорошо сочетается с золотисто-розовым окрашиванием. Эта форма стрижки подходит женщинам с разным типом лица. Укладывайте ее феном с круглой щеткой, а для придания шевелюре блеска используйте сыворотку.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Каре с тонкими слоями

Эта стрижка представляет собой комбинацию боба-каре и пикси со множеством тонких слоев. Она делает черты лица более мягкими. Такая прическа подойдет женщинам, которые хотят изменить свой образ, но не решаются коротко стричься.

С неровными слоями

Эта версия шэгги-пикси отличается неровными слоями, которые создаются с помощью бритвы. Она идет женщинам с любой формой лица и разными типами волос. Для укладки вам достаточно использовать немного воска.

Обрезанные слои и боковая челка

Шэгги-пикси с обрезанными слоями и боковой челкой подойдет для тонких волос. Стрижка должна быть ровной с тонкими кончиками. Это подчеркнет текстуру шевелюры и сделает ваш образ более стильным.

Перистая стрижка с челкой-шторкой

Перистая стрижка с челкой-шторкой придаст вашей шевелюре естественное движение. Рваные слои помогут вам получить пышную и волнистую текстуру. Создайте прямой пробор и уложите челку на две стороны. Вы получите прическу прекрасной формы.

Заключение

Для создания стильной прически шэгги-пикси ищите парикмахера, который хорошо владеет бритвой. Использование этого инструмента поможет вам смягчить образ, чтобы он не выглядел слишком мальчишеским.