Дефицит бюджета США в декабре оказался выше прогноза и составил 85 млрд долларов

В декабре дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов (расходы – 539,943 млрд, доходы – 454,942 млрд), следует из отчета американского минфина.

В декабре расходы выросли на 6,2% в годовом выражении, доходы сократились на 6,5%. При этом эксперты, опрошенные порталом DailyFX, ожидали дефицита в 70 млрд долларов. В декабре 2021 года дефицит был 21 млрд, передает РИА «Новости».

Напомним, дефицит бюджета США в октябре составил 88 млрд долларов, в ноябре – 248,5 млрд. Белый дом призвал Конгресс США поскорее поднять потолок госдолга.

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