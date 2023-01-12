Видео: Спецоперация после Соледара

Украина и Запад пытаются преуменьшить достижения ВС РФ в Соледаре и Артемовске. Более того, утверждается, что частично Соледар еще находится под контролем ВСУ. Что тут правда, что ложь, а главное – какие перспективы открываются перед российской армией теперь, когда командование СВО было передано главе Генштаба Герасимову?

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