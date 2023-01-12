 

Видео: Спецоперация после Соледара

12.01.2023, 23:28, Новости дня
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Украина и Запад пытаются преуменьшить достижения ВС РФ в Соледаре и Артемовске. Более того, утверждается, что частично Соледар еще находится под контролем ВСУ. Что тут правда, что ложь, а главное – какие перспективы открываются перед российской армией теперь, когда командование СВО было передано главе Генштаба Герасимову?

Теги: 

Украина
,
спецоперация
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Россия
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Россия и Украина
,
ДНР
,
ЛНР
,
Дмитрий Бавырин
,
ВСУ
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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