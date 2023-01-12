Видео: Спецоперация после Соледара
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Украина и Запад пытаются преуменьшить достижения ВС РФ в Соледаре и Артемовске. Более того, утверждается, что частично Соледар еще находится под контролем ВСУ. Что тут правда, что ложь, а главное – какие перспективы открываются перед российской армией теперь, когда командование СВО было передано главе Генштаба Герасимову?
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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