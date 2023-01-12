Telegraph заявила об ответственности якобы связанной с Россией хакерской группы за атаку на почту Британии
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Атаку на Королевскую почту Великобритании совершила хакерская группа LockBit, сообщила британская пресса, утверждая, что хакеры якобы связаны с Россией.
Отмечается, что кибератака «парализовала способность почтовой службы отправлять письма и посылки за границу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Напомним, СМИ со ссылкой на Королевскую почту сообщали о невозможности отправки посылок за границу из-за кибератаки. В ноябре россиянин Михаил Васильев был задержан в Канаде по требованию США, которые обвиняют его в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
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