 

Telegraph заявила об ответственности якобы связанной с Россией хакерской группы за атаку на почту Британии

12.01.2023, 23:28, Новости дня
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Атаку на Королевскую почту Великобритании совершила хакерская группа LockBit, сообщила британская пресса, утверждая, что хакеры якобы связаны с Россией.

Отмечается, что кибератака «парализовала способность почтовой службы отправлять письма и посылки за границу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Напомним, СМИ со ссылкой на Королевскую почту сообщали о невозможности отправки посылок за границу из-за кибератаки. В ноябре россиянин Михаил Васильев был задержан в Канаде по требованию США, которые обвиняют его в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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