В чём Гаррик соврамши? – Личное мнение

Книга мемуаров запасного наследника принца Гарри ожидамо взлетела в ТОП продаж.

Все хотят прочитать, как там дело было, а уже прочитавшие завистники накинулись на Гарри, обвиняя его во вранье.



Фото: Соцсети

Так в чём Гарри соврамши? Давайте разбираться.

Во-первых, авиакомпания опровергла слова принца, что Меган купила билет своему отцу из Мексики в Лондон. Говорят, не было у нас ни первого класса, ни вообще такого рейса.

Во-вторых, Гарри вспоминал, как узнал о смерти своей прабабки в Итоне. Солнце, пишет, светило в окно, дело было в колледже, когда позвонили и сообщили. Дотошные завистники тут же нашли фотографию, как в тот день Гарри вместе с отцом и братом тусили на горнолыжном курорте.

В-третьих, самое главное, слова Гарри о происхождении от короля Генриха VI тоже не подтвердились. У короля был единственный сын, который умер бездетным.

Что ещё? Да, в общем, и всё. Ох и наврал же Гарри с три короба!

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Получается, что всё остальное правда? Спутал название авиакомпании. Не помнит, где был, когда умерла прабабка. Произошёл от другого короля.

А вот Меган на полу рыдала! За это ответит кто-нибудь или поклонники Виндзоров тут промолчат?!

Несчастная Меган рыдает. Гарри лежит спиной на разбитой собачьей миске. Думает, что его родили на запчасти брату. Отец-король шутит, что сын не его, а от любовника.

С этим что делать?!

А если серьёзно, то травля Гарри — а в большей степени даже травля Меган! — выглядит смешно. Кто помнит, какой авиакомпаний летал несколько лет назад? Или кто-то знает, где находился, когда умерла прабабушка? А уж про династическое происхождение — тут вообще смех.

Кто там с кем там 500 лет назад от кого произошёл — кто точно скажет?

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