Великобритания подтвердила, что следит за российским кораблём с «неперехватываемыми» ракетами

Королевский флот сообщил, что его фрегат «Портленд» наблюдает за движением судна «Адмирал Горшков», оснащённого ультрасовременными гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам британских военных, цель этой слежки — подтвердить приверженность НАТО и обеспечить морскую безопасность, пишет Daily Mail.



AP

Лондон отслеживает перемещение двух российских кораблей, которые «движутся в сторону» Великобритании. С таким официальным заявлением выступили представители Королевского флота, пишет Daily Mail.

По словам издания, в настоящий момент российский фрегат «Адмирал Горшков» в сопровождении танкера «Кама» идёт по Северному морю. Помимо «Калибров», военное судно имеет на вооружении «неперехватываемые» гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные нести ядерный заряд и перемещаться со скоростью 9 Махов.

До официального объявления ВМС Соединённого Королевства опубликовали кадры, на которых фрегат «Портленд» следит за российскими кораблями. Из этого следует, что текущая операция продолжается уже несколько дней, рассуждает Daily Mail.

По информации британских военных, ранее за «Адмиралом Горшковым» наблюдал корабль норвежской береговой охраны «Берген». Затем слежкой занялся «Портленд», который имеет на борту вертолёт «Мерлин», оснащённый «передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций».

«Сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и прилегающих морских районах является обычным делом для Королевского флота», — заявил командующий «Портлендом» Эд Мосс-Уорд. По его словам, следование за российской оперативной группой демонстрирует, что страна «привержена НАТО и сохранению безопасности».

На прошлой неделе «Адмирал Горшков» вышел из Североморска на первое боевое дежурство. Предполагается, что корабль направляется для участия в учениях в Средиземном море. Но Москва не раскрыла ни точного графика, ни маршрута фрегата, обращает внимание Daily Mail.

Согласно официальным данным, после выхода из порта судно немедленно произвело испытательный пуск ультрасовременных ракет «Циркон». Они поразили цель в Белом море, находившуюся на расстоянии 620 миль, подчёркивает издание.

Накануне вышел «леденящий душу» телерепортаж, рассказывающий о боевых возможностях и ракетах «Адмирала Горшкова». В сюжете отмечалось, что учения подтвердили готовность фрегата «отражать воздушные атаки с различных высот и направлений», заключает Daily Mail.