«Худшее, что можно сделать» — Макрон отказался извиняться за колонизацию Алжира

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался просить прощения за колонизацию Алжира, пишет Le Figaro. Такое заявление французский лидер сделал в интервью алжирскому писателю Камелю Дауду, добавив, что извинения разорвут все связи между странами. По мнению главы Франции, вместо сведения счётов двум странам стоит признать, что в истории существуют неразрешимые и непростительные вещи.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен просить прощения за колонизацию Алжира, пишет Le Figaro. «Мне не нужно просить прощения, это не главная тема, это слово разорвёт все связи», — заявил глава Франции в интервью алжирскому писателю Камелю Дауду. По мнению Макрона, «худшее, что можно сделать, — это заключить: «Мы приносим свои извинения, и каждый идёт своим путём». На его взгляд, для истории и исторической памяти важно не свести счёты, а признать, что в прошлом есть что-то «неописуемое, непонятое, неразрешимое и, возможно, непростительное».

Как напоминает газета, вопрос об извинениях лежит в основе периодически возникающей напряжённости между Алжиром и Францией. В 2020 году в Алжире «прохладно» приняли доклад французского историка Бенджамина Стора, в котором предлагался ряд шагов для примирения двух стран, однако «покаяние» и «извинения» в их число не вошли.

В том же интервью Макрон выразил надежду на визит президента Алжира во Францию в 2023 году для укрепления дружбы между государствами. Он также с одобрением отозвался о возможной церемонии почтения памяти похороненных во Франции героев алжирского сопротивления французской колонизации с участием президента Алжира. «Я верю, что это будет иметь смысл для истории алжирского народа. Для французского народа это будет возможность понять реалии, которые часто скрываются», — заметил французский лидер.

Поездка Макрона в Алжир в августе 2022 года позволила вернуть двусторонние отношения в нормальное русло после кризиса, связанного с неудачными заявлениями главы Франции в октябре 2021 года. Президент тогда обвинил алжирскую «военно-политическую систему» в том, что она занимается «рентой памяти», и поставил под сомнение существование алжирской нации до колонизации. «Возможно, это была неудачная фраза, которая могла причинить боль», — признал Эммануэль Макрон в беседе с алжирским писателем.

Макрон также призвал к «ослаблению» напряжённости в отношениях между Алжиром и Марокко, подчеркнув, что «не верит в войну между этими соседями». Как пишет издание, Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года, обвинив соседнюю страну во «враждебных действиях». По мнению Марокко, это решение было «совершенно необоснованным».