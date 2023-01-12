 

Хорошее образование снижает риск заболеваний кишечника

12.01.2023, 23:08, Разное
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Научные сотрудники Университета Эдит Коуэн провели исследование, в ходе которого удалось доказать, что хорошее образование может положительно влиять на здоровье кишечника.

Авторы работы проанализировали генетические данные более 700 тысяч человек и сопоставили информацию о наличии болезни Альцгеймера, когнитивных особенностях и болезней кишечника.

Стало известно, что более высокий уровень образования и когнитивных функций значительно уменьшает риск развития серьезных заболеваний кишечника. Таким образом, ученые считают, что полученная информация имеет большое значение.


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