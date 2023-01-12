Хорошее образование снижает риск заболеваний кишечника

Научные сотрудники Университета Эдит Коуэн провели исследование, в ходе которого удалось доказать, что хорошее образование может положительно влиять на здоровье кишечника.

Авторы работы проанализировали генетические данные более 700 тысяч человек и сопоставили информацию о наличии болезни Альцгеймера, когнитивных особенностях и болезней кишечника.

Стало известно, что более высокий уровень образования и когнитивных функций значительно уменьшает риск развития серьезных заболеваний кишечника. Таким образом, ученые считают, что полученная информация имеет большое значение.