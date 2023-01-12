 

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел первое заседание Комитета семей воинов Отечества

12.01.2023, 22:35, Новости дня
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В Нижегородской области начал работу Комитет семей воинов Отечества, его участники обсудили задачи и поручения, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства региона.

В комитет вошли матери и жены участников специальной военной операции РФ на Украине, представители некоммерческих организаций, общественных объединений и органов власти региона. Первое заседание комитета провел замгубернатора Андрей Гнеушев, сообщается на сайте регионального правительства. 

Гнеушев призвал сделать все необходимое, чтобы помочь тем, кто продолжает нести службу в зоне СВО, кто уже вернулся, а также семьям военных. Для этого, сообщил Гнеушев, требуется объединить ресурсы власти и общества. По его словам, требуется, чтобы военные в зоне СВО могли не волноваться за близких. Также Гнеушев указал на необходимость оказать поддержку тем, кто «понес невосполнимую утрату».

Комитет в Нижегородской области возглавила Инна Наумова. Ее сын в звании младшего сержанта участвует в СВО. Он награжден медалью «За отвагу», медалью Суворова и орденом Святого Георгия IV степени.

Дом народного единства выступил учредителем местного комитета. Он станет центром, консолидирующим действия, связанные с поддержкой участников СВО. На базе Дома народного единства также функционирует координационный центр поддержки военных, мобилизованных и их семей, который начал работу по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Напомним, свыше 100 проектов, направленных на поддержку участников спецоперации, получили государственную поддержку Фонда президентских грантов, заседание которого прошло в четверг в Москве. Финансирование получили также более 20 проектов по реабилитации участников СВО. Причем часть из них будет реализована в новых регионах России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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