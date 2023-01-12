В Анкаре состоялись переговоры омбудсменов по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца
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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Москалькова сообщила в Telegram, что стороны обсудили результаты «взаимного оказания помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей».
Днем ранее в Анкаре также состоялась трехсторонняя встреча с участием турецкого коллеги Москальковой и Лубинца Шерефа Малкоча. В Турции проходит международная конференция «Будущее прав человека в XXI веке», передает РИА «Новости».
Напомним, Москалькова обсудила с Лубинцомвопрос обмена раненых военнопленных и возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за «пророссийскую позицию», а также попросила помочь украинским родственникам посетить родню в России.
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