В Анкаре состоялись переговоры омбудсменов по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Москалькова сообщила в Telegram, что стороны обсудили результаты «взаимного оказания помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей».

Днем ранее в Анкаре также состоялась трехсторонняя встреча с участием турецкого коллеги Москальковой и Лубинца Шерефа Малкоча. В Турции проходит международная конференция «Будущее прав человека в XXI веке», передает РИА «Новости».

Напомним, Москалькова обсудила с Лубинцомвопрос обмена раненых военнопленных и возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за «пророссийскую позицию», а также попросила помочь украинским родственникам посетить родню в России.

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