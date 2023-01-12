Премьер Эстонии Каллас призвала другие страны направить вооружения на Украину

Глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала «союзников и партнеров» оценить их запасы и направить вооружения на Украину.

По мнению Каллас, «это путь к миру». Так она прокомментировала сообщения о том, что ряд государств «объявил о новых и эффективных поставках военной помощи Украине», передает РИА «Новости».

Кроме того, она призвала усилить санкционное давление на Россию. Она полагает, что «ключевым вопросом» должно быть усиление санкций против российских энергоносителей. В частности, предлагается снизить потолок цен на российскую нефть. Как отметила Каллас, «его пересмотр должен начаться в ближайшее время».

Напомним, США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также ожидаются поставки ЗРК Patriot. Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC. Польша обещала передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Лондон также планирует предоставить Украине танки.

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