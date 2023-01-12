Мнение: Зина против Веры

Зина-Корзина, известная очаровательная блогерша, внезапно “наехала” на Верочку, секретаршу Калугиной из “Служебного романа”, и щедро, как мы любим, полила ее дерьмом с ног до головы.

“Почему обучать правилам женского кокетства должна не модель с обложки, а — неказистая, обычная тётечка, когда-то свято, маниакально уверовавшая в свою неотразимость? В её устах все эти полезные советы звучат просто феерически. То есть в этом коллективе, где есть довольно много хорошеньких девушек и женщин, королевой бала однозначно провозглашена самая …никакая. Сейчас таких Верочек растят в коммерческих масштабах — приучают к мысли, что «надо любить себя» и воспринимать свою «уникальность», даже если той уникальности — с гулькин нос.

Точнее, нос-то у секретарши — выдающийся. А в те времена таких самовлюблённых мадам было столь же мало, как импортной косметики в свободной продаже. Сказать честно, Верочка — гадина. Она чудовишно агрессивна, при том, что её агрессия к миру загнана внутрь — она, как никто в этом фильме, носит броню с шипами и …бумажными хризантемами. Мол, мы — женщины… ах! На деле, она — озлобленная тётка…” и т.д., по всем кочкам.

Я не мог выдержать поношения и благородно вступился за маленькую женщину:

“Загнуто лихо, но я не согласен ни разу! Ничего мерзкого в Верочке нет, наоборот – это едва ли не самый обаятельный персонаж в фильме, потому что она – единственная! – ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ. Вся прочая публика более-менее откровенно мается дурью, прекрасно это сознавая (то есть всем понятно, что все их статистические отчеты нахрен никому не нужны) – и лишь Верочка, да, секретарша директора. Секретарша нужна в любом офисе, и Верочка свое дело знает туго. Поэтому она и смотрит малость свысока на всех обитателей конторы, включая, конечно, и саму Калугину. Не потому, что Верочка красивее и привлекательнее – это-то как раз следствие; а потому, что она ДЕЛАЕТ ДЕЛО, а все остальные дурака валяют. Именно это дает ей и уверенность, и победительность, и, в конечном счете, красоту – потому что когда человек на своем месте – это всегда красиво…”