Темно-бордовые веки и белые ресницы: оригинальные способы придать новый оттенок готическому макияжу

Если вы тяготеете к мрачной и драматичной эстетике, то вам понравится готический макияж. Он не выходит из моды уже много лет. Для создания такого образа вам необязательно использовать только черную косметику, которая часто выглядит однообразно и скучно. В статье мы приведем оригинальные способы, которые помогут придать готическому макияжу новый оттенок.

Темно-бордовые тени

Чтобы создать готический образ, выбирайте тени насыщенных темно-бордовых оттенков. Это современный, но неподвластный времени цвет. Заполните тенями все веко перед нанесением подводки и туши.

Графическая подводка

Используйте графическую подводку для глаз. Начните с типичного штриха “кошачий глаз” по внешнему краю каждого века. Затем стрелка большими движениями отводится назад над первой линией, создавая эффект разделения и возвышения.

Чтобы сделать образ еще более экстремальным, нарисуйте линии до самого внутреннего уголка глаза.

Темно-зеленая или синяя помада

В готическом макияже чаще всего используется помада угольно-черного, ярко-красного или фиолетового цвета. Попробуйте новые оттенки, такие как темно-зеленый или синий. Женщинам со светлой кожей также подойдет бирюзовая помада.

Дымчатые тени

Макияж “дымчатый глаз” поможет вам создать эффектный и загадочный образ. Используйте тени угольно-серого цвета. Чтобы придать взгляду еще больше привлекательности, нанесите сверху немного прозрачного блеска.

Смелые сочетания

Привнесите в готический макияж яркие оттенки, чтобы создать смелые сочетания. Добавьте к традиционным черным тонам немного желтого, розового, оранжевого или неоново-фиолетового цвета.

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Острые брови

Сделайте свой образ более выразительным с помощью бровей тонкой и острой формы. Стремитесь к максимально четким линиям. Если вам трудно добиться идеальной симметрии бровей, то сделайте микроблейдинг.

Тени под глазами

Вы можете наносить тени не только на верхние веки, но и на участки под глазами. Черные, синие, зеленые и серые тона сделают ваш образ загадочным и ярким. Желтые, розовые и светло-красные тени привнесут в ваш облик нотку нежности и очарования.

Белая тушь

Нанесите на ресницы тушь белого цвета. Это подходящий оттенок для создания зимнего образа. Он сделает ваши ресницы похожими на снежинки. Сочетайте белую тушь с черным карандашом для бровей и темной помадой.

Заключение

Эти оттенки помогут вам разнообразить макияж в готическом стиле. Они сделают его более ярким, не нарушая драматичной эстетики.