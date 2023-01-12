Избегать солнца, бассейнов и чаще стричься: 9 способов восстановить волосы, поврежденные обесцвечиванием

Повреждение — неизбежный побочный эффект обесцвечивания волос, поскольку это процесс, который включает в себя структурные изменения ваших натуральных прядей. Высветленные волосы нуждаются в надлежащем уходе, иначе они превратятся в сухие безжизненные локоны. Как восстановить обесцвеченные волосы?

Что осветлитель делает с волосами

Отбеливание локонов включает в себя сложные химические изменения в составе прядей, которые в значительной степени необратимы. Более темные оттенки волос состоят из природного пигмента под названием эумеланин. Таким образом, когда вы наносите отбеливатель на волосы, чтобы перейти от темного оттенка к более светлому, процесс влечет за собой разрушение этого органического вещества в стержне волоса и вымывание исходного пигмента.

В то время как приправы, такие как лимонный сок и уксус, рекламируются как натуральные самодельные осветлители для волос, использование химических веществ для обесцвечивания волос почти всегда включают перекись водорода, агент, который вступает в реакцию с меланином, лишая волосы их естественного цвета. Щелочная природа раствора воздействует на стержень волоса и приводит к открытию кутикулы волоса, что придает обесцвеченным волосам эффект набухания, делая их более объемными. Чем более вздуты волосы, тем ярче будет отражаться свежий цвет на прядях.

Можно ли восстановить поврежденные обесцвечиванием волосы

Осветление волос имеет много побочных эффектов, начиная от ожогов отбеливателем и заканчивая сильно поврежденными прядями. Вы должны помнить, что используете химические вещества, которые могут быть весьма опасны для кожи головы и волос.

Вот почему профессионалы рекомендуют очень тщательно следовать рекомендациям при осветлении волос. Процесс обесцвечивания может полностью испортить волосы без возможности восстановления при неправильном использовании.

Глубокое кондиционирование и протеиновые процедуры станут вашими лучшими друзьями

Глубокое кондиционирование и несмываемые маски станут вашими верными помощниками на пути к улучшению здоровья волос, составив основу остальной части ухода за волосами. Кондиционеры имеют высокую концентрацию чрезвычайно полезных ингредиентов, которые защищают здоровье волос. Влага и белок — два основных элемента, в которых нуждаются поврежденные обесцвечиванием локоны, и их можно получить с помощью целого ряда средств по уходу за волосами: от сывороток до масел и питательных масок для волос.

Ингредиенты в масках для волос намного более эффективны, чем ингредиенты в обычных кондиционерах, и их преимущества сохраняются намного дольше. Глубокий уход один раз в неделю поможет улучшить состояние обесцвеченных волос.

Правильное питание

Белок играет главную роль в восстановлении волос. Это строительный материал для локонов, ногтей и кожи, поэтому от его количества в рационе зависит насколько быстро восстановятся волосы.

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Дерматолог Николь Роджерс рекомендует потреблять не менее рацион животных белков, таких как мясо и яйца и лосося, содержащего омега-3 жирные кислоты. Бобовые, семена, орехи и чечевица — отличные вегетарианские варианты белка.

Не пропускайте сеансы стрижки

Профессиональный стилист Флавьен Хельдт рекомендует ежемесячно обрезать секущиеся кончики. То есть пока вы не восстановите здоровую структуру волос. Химически обработанные волосы более подвержены ломкости, спутыванию и завивке, учитывая, что процедуры обесцвечивания включают расщепление белков в прядях, которые изменяют текстуру волос.

Остерегайтесь бассейнов

В бассейне полно химикатов, которые подействуют на обесцвеченные локоны. К примеру, окрашенные в синий цвет волосы могут стать зелеными. Если вы надеетесь избежать подобного, знайте, что бассейны запрещены, если только локоны не будут надежно защищены от воды. В воду бассейна вводят хлор, который по своей природе является химическим отбеливателем, и лучше избегать его от контакта с осветленными волосами. Хлор вызывает быстрое окисление цвета у людей с окрашенными волосами. Также в бассейне присутствуют элементы меди, частицы которой окисляются и делают осветленные волосы мятного цвета.

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Чем сильнее повреждены волосы, тем сильнее будет на них воздействие хлора. Перед купание, обязательно нанесите на волосы воду и хороший несмываемый кондиционер, только после этого накройте пряди шапочкой для плавания.

Избегайте прямых солнечный лучей и приборов для укладки

Осветление – это стресс для волос. Чтобы избежать большего повреждения нужно отказаться от фена, утюжков и плоек. Использование горячих инструментов на поврежденных волосах приведет к еще большей их ломкости.

То же самое относится и к прямым солнечным лучам. Эксперты рекомендуют избегать их в течение как минимум двух недель после отбеливания. Солнечное тепло не только разрушает пигменты волос, но и портит кератиновые белки в прядях. Выходя на улицу в солнечный день, не забудьте головной убор.

Избегайте чрезмерной обработки волос и делайте перерывы

Чрезмерная обработка волос химическими процедурами для восстановления обесцвеченных волос — не лучшая идея. Беспорядок из прядей, который вы видите на своей голове в зеркале каждое утро, может вызвать у вас желание что-то с этим сделать, но полагаться на большее количество химикатов, чтобы обратить вспять ущерб бесполезно. Сделайте перерыв. Перекрытие отбеливателя является наиболее распространенной причиной катастрофических повреждений волос. Пряди после этой процедуры будут очень сухими и ломкими на ощупь, тусклыми и склонными к спутыванию. Чтобы этого не допустить нужно выжидать 6-8 недель между разными химическими процедурами.

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Не мойте голову в жесткой воде

Купание в такой воде может нанести еще больший ущерб химически измененным волосам. Нефильтрованная или жесткая вода — это пытка для обесцвеченных локонов. Жесткая вода содержит всевозможные минеральные загрязнения, в том числе железо, магний и свинец, отложения которых могут привести к накоплению и повреждению в долгосрочной перспективе. Это вредно для всех, особенно для людей с окрашенными волосами. Как отмечает трихолог Бриджит Хилл, окрашенные волосы очень пористые из-за открытия кутикулы волос во время процессов обесцвечивания, что позволяет минералам в жесткой воде проникать глубже в стержень волоса, а это делает пряди еще более ломкими

Правильно выбирайте средства для волос

Уход за волосами – это целая работа. От сканирования списка ингредиентов на бутылке лака для волос до точного знания того, как нанести его на пряди для достижения максимального результата.

Обесцвечивание разрушает дисульфидные связи в кератиновой белковой структуре волос, поэтому нужно выбирать средства для ухода, которые эту связь восстанавливают и укрепляют. Также стоит обратить внимание на товары, которые помогают дольше поддерживать желаемый оттенок прядей. Это отсрочит следующую процедуру окрашивания или осветления.

Обратитесь за помощью к специалисту

Если вам не нравится, как выглядят или ощущаются ваши волосы, обработанные перекисью, не стоит их состригать или повторно окрашивать. Лучше обратиться за помощью к профессионалу. Он обладает образованием, опытом и знаниями о структуре и типах волос, а также о том, что лучше всего подойдет для ваших потребностей.