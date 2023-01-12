Виктория Дайнеко, Мария Кожевникова, Алена Долецкая и другие на премьере шпионского экшна “Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”

11 января в столичном кинотеатре “Художественный” прошел премьерный показ нового шпионского экшна “Операция “Фортуна”: Искусство побеждать” от легендарного британского режиссера Гая Риччи с Джейсон Стэйтемом, Хью Грантом и Джошем Хартнеттом в главных ролях. Первыми новую ленту смогли увидеть звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Виктория Дайнеко, Мария Кожевникова, Алена Долецкая, Алена Апина, Рената Пиотровски, Катерина Кейру, Иван Кокорин и многие другие.

Иван КокоринАлена ДолецкаяАлена АпинаРената ПиотровскиМария КожевниковаКатерина КейруВиктория Дайнеко