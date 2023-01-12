Die Welt – крупнейшая фракция бундестага выступает за дипломатию и переговоры с Россией

Фракция СДПГ в бундестаге делает ставку на дипломатическое урегулирование и выступает за сохранение каналов для переговоров с Москвой, пишет немецкая газета Die Welt. В проекте программного документа, который должен быть принят в пятницу, социал-демократы Германии также отмечают необходимость в будущем принимать меры по укреплению доверия с Россией в случае достижения перелома ситуации.



АР

СДПГ в бундестаге рассчитывает на дипломатические инициативы для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет немецкая газета Die Welt. «Потому что мы знаем: войны обычно не заканчиваются на поле боя», — говорится в проекте программного документа крупнейшей правительственной фракции, который должен быть принят на съезде, начинающемся в этот четверг.

«Даже если по понятным причинам доверия к нынешнему российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», — считают в СДПГ. Именно поэтому телефонные переговоры канцлера Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным были правильными и необходимыми.

Там, где это возможно, следует предпринимать дипломатические инициативы, говорится в проекте документа. «Мы должны продолжать предпринимать все возможные попытки убедить Россию вывести войска и требовать от неё честного желания достичь справедливого мирного урегулирования», — уверены немецкие социал-демократы.

Документ, озаглавленный как «Международная политика социал-демократов на рубеже времён», был получен Deutsche Presse-Agentur, о нём также сообщили другие СМИ. В девятистраничном проекте упоминается, что в «небольших частичных областях» можно достичь успеха в переговорах с Россией, например, в обмене заключёнными или экспорте зерна через Чёрное море. Важно развивать эти подходы, например, в области контроля над вооружениями.

Украинское правительство скептически относится к дипломатическим инициативам, отмечает Die Welt. Оно не видит смысла в переговорах с Россией, пока все войска не будут выведены с территории Украины. При этом также подразумевается черноморский полуостров Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году. Украина призывает своих западных союзников поставить ей новые типы вооружений.

В данный момент основное внимание уделяется боевым танкам западной разработки, таким как немецкий Leopard 2. Проект документа СДПГ не рассматривает эти обсуждения и лишь ссылается на то, что Германия уже поставляет Украине оборудование и оружие «в больших масштабах», подчёркивает издание.

В долгосрочной перспективе авторы документа также могут представить себе меры по укреплению доверия с Россией в случае достижения перелома в боевых действиях. Однако до этого должен произойти «фундаментальный разворот» в образе действий России, отмечается в тексте.

«Если будет видна серьёзная готовность к этому, дипломатическим подходом могла бы стать политика небольших шагов, запуска инициатив по укреплению доверия в управляемых областях и регулярного анализа их эффективности», — считают социал-демократы Германии.

Политика СДПГ в отношении РФ до начала спецоперации на Украине подвергалась резкой критике в последние месяцы. Предвыборный манифест СДПГ на 2021 год по-прежнему содержит фразу: «Мир в Европе не может быть направлен против РФ и возможен только с ней». Теперь партия хочет пересмотреть свою позицию. На съезде партии в конце 2023 года должна быть принята новая концепция внешней политики и политики безопасности, предложения для которой сейчас разрабатывает комиссия по международной политике. Они должны быть представлены к концу месяца.

В октябре лидер СДПГ Ларс Клингбайль признал, что его партия допустила несколько просчётов в своей политике в отношении РФ в последние десятилетия. В своей программной речи он призвал к фундаментальному переосмыслению. «Сегодня речь идёт об организации безопасности от России, — заявил лидер партии. — РФ вышла из системы общей безопасности и общего порядка ценностей. Наша безопасность должна функционировать без России».

В проекте документа с изложением позиции парламентской группы, однако, сказано иное, пишет Die Welt. В нём говорится, что РФ действует как агрессор, которому необходимо противопоставить последовательное сдерживание. Однако РФ по-прежнему будет оставаться страной со значительной территорией, населением и военной мощью на европейском континенте. «Это будет иметь значение в долгосрочной перспективе для формирования архитектуры европейской безопасности», — признают авторы документа.

Источники в парламентской группе сообщили, что проект документа с изложением позиции был согласован с руководством партии. Первая реакция уже поступила из Киева в среду вечером. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опроверг оценку, согласно которой войны обычно не завершаются на поле боя. «Войны почти всегда завершаются на поле боя. Германия должна это знать лучше», — написал бывший посол в Берлине в Twitter. Парламентская группа СДПГ планирует принять документ с изложением позиции в пятницу, пишет немецкая газета Die Welt.