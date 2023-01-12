Press TV – Сеул захотел защититься от Пхеньяна с помощью американского ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что намерен активнее участвовать в развёртывании ядерного оружия на своей территории. Он выразил уверенность, что страна расширит сотрудничество с США в этом направлении, чтобы таким образом отреагировать на «угрозу обострения» со стороны КНДР, пишет Press TV.

На этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил журналистам, что хочет более активно участвовать в развёртывании ядерного оружия США для защиты своей страны от Северной Кореи.

ЮН СОК ЁЛЬ, президент Южной Кореи: Мы пока не видим никаких результатов, но Южная Корея и США будут сотрудничать в системе, в которой США действуют в одностороннем порядке. Хотя ядерные активы являются активами США, в их обслуживании будет участвовать Южная Корея. И наши страны будут работать вместе, чтобы отреагировать на угрозу ядерного обострения со стороны Северной Кореи.

Президент Юн возобновил крупномасштабные совместные военные учения США и Южной Кореи, а также укрепил союз Сеула с Вашингтоном. Но американский президент Джо Байден пока воздержался от того, чтобы согласовать размещение ядерного оружия.

Соединённые Штаты провели несколько миссий в Южной Корее с использованием так называемых сил и средств стратегического назначения — вооружения, способного доставлять ядерные бомбы.

На фоне наращивания военной мощи Южной Кореи и США лидеры гражданского общества, собравшиеся на этой неделе в Сеуле, призвали президента Юна приложить больше усилий для продолжения диалога с Северной Кореей.

НАМ КИ-ПЬЮНГ, пастор и член Корейского христианского совета: Согласно конституции, для развития мира необходим диалог и установление взаимного доверия. Народ Корейского полуострова надеется на сосуществование региона с теплым ветром мира, а не на кризис внутри него с витающей вокруг атмосферой войны.

При предыдущем прогрессивном президенте Мун Чжэ Ине напряжённость в отношениях с КНДР снизилась. Но ситуация снова обострилась с избранием президента Юна и возобновлением северокорейских ракетных испытаний в 2022 году.

ФРЭНК СМИТ, корреспондент Press TV: Южнокорейские борцы за мир говорят, что 2023 год, 70-я годовщина подписания перемирия в Корейской войне, станет поводом активировать кампанию по официальному прекращению конфликта. Тем временем президент Юн планирует вместо этого отпраздновать 70-летие союза Южной Кореи и США военными учениями невиданного масштаба.

Фрэнк Смит. Press TV. Сеул.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.