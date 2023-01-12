Мнение: Торговля России с Японией, беспилотные автобусы в Корее и ковидное огораживание в Восточной Азии

1. Японские власти ведут двойную игру. На словах и формально они поддерживают санкции против России, но на деле продолжают торговать с нами примерно в тех же объёмах, что и раньше (ссылка):



Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине, продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ, такие выводы сделал журналист газеты JB Press.

Автор статьи отметил: несмотря на присоединение Японии к антироссийским санкциям, товарооборот двух стран в период с января по ноябрь 2022 года сравнялся с показателями 2021 года. По мнению журналиста, несмотря на экономические санкции, происходит нештатная ситуация, при которой объем сделок превышает досанкционный. Он считает, что это нельзя игнорировать.

Общий объем торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 миллиарда иен экспорта и 1,8252 триллиона иен импорта, дефицит — 1,2829 триллиона иен. Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 триллиона иен в 2021 году более чем на 270 миллиарда иен.

2. Технология беспилотного общественного транспорта неторопливо идёт в массы (ссылка):



В Южной Корее беспилотные автобусы начали выполнять регулярные рейсы на маршруте длиной более 22 км, используя общественные дороги. Робо-автобусы будет совершать по шесть поездок в день в будни, делая по пути восемь остановок. Тестовые поездки будут бесплатными для пассажиров три месяца — до апреля 2023 года. Несмотря на автономность автобусов, на борту для безопасности будут находиться водитель для подстраховки и спасатель.

3. Если для нас история с ковидом ушла в прошлое, то в Азии вокруг ковидных ограничений продолжают кипеть страсти (ссылка):

Короткой строкой: Китай объявил ряд ответных мер против стран, которые на волне кратковременной ковид-истерии ввели ограничения на въезд китайских граждан:

«Приостановлено действие краткосрочных виз для граждан Южной Кореи, мера рассматривается как прямой и разумный ответ Китая для защиты своих собственных законных интересов, на то, что некоторые страны продолжают раздувать эпидемическую ситуацию в Китае, вводя ограничения на поездки для политических манипуляций».

Той же мере подверглись путешественники из Японии — что вызвало в последней обиду. Секретарь японского правительства заявил:

«Прискорбно, что Китай в одностороннем порядке принял меры по приостановке виз по причинам, не связанным с шагами по борьбе с коронавирусом».

Ранее, напомним, и Япония, и Южная Корея ввели ограничения на въезд граждан Китая — но, поскольку они мотивировали это чисто противоэпидемическими соображениями, по их версии, Китай не имел морального права реагировать зеркально (и тем более не имел права реагировать более жёстко, что он и сделал). От себя отметим, что тактика «более жёсткого реагирования» в китайском исполнении по меньшей мере заслуживает изучения в России — как, возможно, более действенная, чем принятая у нас.