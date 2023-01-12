Москвичам пообещали потепление до -6 градусов

12 января москвичей и гостей столицы ожидает потепление. Погоду в столичном регионе определит вернувшийся антициклон.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в облаках появятся робкие прояснения, существенные осадки исключены. Специалист отметил, что гребень антициклона принесет в Москву небольшое потепление. Днем в столице воздух прогреется до -6…-8 градусов, отмечает телеканал “360”.