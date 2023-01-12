 

Москвичам пообещали потепление до -6 градусов

12.01.2023, 21:25, Разное
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12 января москвичей и гостей столицы ожидает потепление. Погоду в столичном регионе определит вернувшийся антициклон.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в облаках появятся робкие прояснения, существенные осадки исключены. Специалист отметил, что гребень антициклона принесет в Москву небольшое потепление. Днем в столице воздух прогреется до -6…-8 градусов, отмечает телеканал “360”.


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