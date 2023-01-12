 

“Случился приступ”: Врачи борются за жизнь 74-летней Поргиной

12.01.2023, 21:25, Разное
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В прессе появились данные о том, что вдова Андрея Караченцова была экстренно госпитализирована. Журналисты связались с прославленной актрисой, чтобы узнать, что случилось. Как оказалось, в том, что Людмила Поргина начала год с больничной койки, виноваты, по ее словам, очередные скандалы в театре.

В конце 2022-го года артистка пережила нервный срыв, на фоне которого ее поразили гипертонический криз и тахикардия. Чтобы восстановиться, звезда отправилась в санаторий в Сочи, но, вернувшись, вновь почувствовала себя плохо. “У меня – сильная слабость. Вдобавок случился приступ подагры”, – описала свое состояние актриса и добавила, что перед поездкой в медучреждение испытывала дикую боль.

Такие проблемы, конечно, опасны для здоровья человека в возрасте. Поэтому медики приняли решение оставить 74-летнюю Людмилу Поргину в больнице, чтобы бороться за ее жизнь – полноценную и без каких-либо болезней в дальнейшем.

По словам вдовы Андрея Караченцова, ее окружил очень заботливый персонал, который ежедневно проводит обследования.

“Они поставят меня на ноги”, – с уверенностью сказала Людмила Поргина, добавив, что ей такой исход просто необходим, ведь есть ради кого жить: сын, невестка и внуки, который души не чают в знаменитой родственнице.


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