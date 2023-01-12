В Китае впервые клонировали коня для скачек

Китай представил первого клонированного коня для скачек, жеребенку Чжуан Чжуану уже семь месяцев, окрас его шерсти практически полностью повторяет окрас его оригинала, спортивного жеребца Урсуса.

В компании SinoGene рассказали, что в лаборатории, в которой был создан клон, работа началась в 2021 году. Клонированный жеребенок по кличке Чжуан Чжуан появился на свет 16 июня 2022 года, передает РИА «Новости».

Соматические клетки были взяты из образца кожи теплокровного коня по кличке Урсус, который приехал в Китай в 2007 году из Германии, он имеет множество наград. Суррогатной матерью стала кобылица из северо-западной китайской провинции Ганьсу. Шерсть Чжуан Чжуана такая же черная, как у Урсуса, два коня отличаются лишь слегка окрасом морды и конечностей.

По словам заместителя гендиректора компании SinoGene Чжао Цзяньпина, главной целью клонирования стало разведение в Китае первоклассных пород лошадей. Лошади в Китае используются чаще в животноводстве, как рабочая сила. Лошадей высококлассных пород приходится импортировать из других стран.

Однако с завозными лошадьми бывают проблемы – некоторые приезжают с травмами, некоторые слишком старые. Цзяньпин добавил, что по своим характеристикам они не всегда подходят для разведения.

«В случае клонирования, можно создать точную генетическую копию со всеми характеристиками первоначальной особи», – добавил он.

Чжао Цзяньпин также отметил, что для «суррогатной матери» процедура абсолютно безопасна, в будущем она будет способна и далее воспроизводить потомство.

С 2012 года Международная федерация конного спорта допустила участие клонов в соревнованиях. Таким образом, клонированные лошади могут принять участие в Летних Олимпийских играх 2028 года.

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