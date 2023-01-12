Фонд президентских грантов выделил средства на поддержку участников СВО и их семей

Более 100 проектов, направленных на поддержку участников спецоперации, получили государственную поддержку Фонда президентских грантов, заседание которого прошло в четверг в Москве. Финансирование получили также более 20 проектов по реабилитации участников СВО. Причем часть из них будет реализована в новых регионах России.

В четверг Координационный комитет по проведению конкурсов ФПГ (Фонда президентских грантов) провел заседание, на котором стало известно, как распределятся средства на поддержку гражданского общества. Заявки на участие в первом конкурсе 2023 года принимались прошлой осенью. В ноябре и декабре проекты-соискатели проходили независимую экспертизу.

«В первом конкурсе Фонда президентских грантов в нынешнем году появилось новое тематическое направление – поддержка семей участников спецоперации и мобилизованных. По итогам конкурса поддержку получат 111 таких проектов на 231 млн рублей», – после завершения заседания рассказал газете ВЗГЛЯД первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Также в число победителей вошли проекты, направленные на реабилитацию участников СВО. Поддержку получат 23 таких инициативы на 68 млн рублей. Их общий бюджет с учетом софинансирования составляет 122 млн рублей», – отметил Кириенко.

Так, «Межотраслевой институт реабилитации человека – реабилитационное сообщество» из Москвы получит грант на реализацию проекта «Школа реабилитации – новые возможности». «Руководитель проекта, сам являющийся инвалидом вследствие военной травмы, с 2005 года занимается реабилитацией людей с инвалидностью. В новом проекте люди, получившие травмы и инвалидность в ходе боевых действий, будут проходить полноценный курс реабилитации и возвращаться к активной жизни, в том числе участвовать в спортивных соревнованиях, смогут реализовать себя в творчестве», – подчеркнул Кириенко.

Он рассказал, что 47 проектов с общим бюджетом 500 млн рублей (в том числе – 215 млн рублей грантового финансирования фонда) реализуются в новых регионах России: в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Кстати, в этом конкурсе впервые побеждают три общественные организации непосредственно из ЛНР», – добавил первый замглавы администрации президента. Например, луганский Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов получает поддержку своего проекта «Информационная и комплексная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». Проект направлен на то, чтобы людям, которые получили ранения и травмы, приводящие к инвалидности, оказывалась психологическая и юридическая помощь, а также предоставлялись технические средства реабилитации.

Всего же на президентские гранты претендовали свыше 10 тыс. инициатив. «По решению Координационного комитета гранты президента на общую сумму 4 млрд 291 млн рублей выделены 1845 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 февраля», – указал Кириенко.

Самый крупный грант будет выделен «Русфонду» на реализацию проекта «Народный регистр». Это российская база потенциальных доноров костного мозга для помощи людям с онкозаболеваниями крови, нарушениями в системе кроветворения и иммунной системе. Такие регистры предназначены в первую очередь для пациентов, у которых нет донора среди родных. В рамках проекта организаторы проводят отбор потенциальных доноров и включают их в постоянно обновляемый регистр с актуальными данными по каждому из добровольцев, давших согласие на забор стволовых клеток. Инициаторы проекта планируют включить в регистр около 15 тысяч новых потенциальных доноров.

Наибольшее число грантов получили проекты, посвященные направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Фондом президентских грантов было поддержано 378 таких инициатив на общую сумму свыше 733 млн рублей.

Также в первую тройку направлений вошли «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (321 проект почти на 795 млн рублей, это лидирующее направление по сумме поддержки) и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (253 проекта на почти 587 млн рублей).

«Традиционно высокой остается доля проектов с «региональной пропиской» – среди победителей 1664 проекта региональных НКО (90,2%) на 3 млрд 203 млн рублей (74,7%)», – добавил Кириенко.

Среди проектов из самых отдаленных мест РФ он отметил «Школу сельского гостеприимства» фонда «Терней. Тайга. Тигр имени Евгения Николаевича Смирнова» из поселка Терней в Приморском крае. Поселок находится в 670 километрах от Владивостока. Авторы проекта на полученные средства проведут для местных жителей обучающие тренинги по развитию актуальных направлений сельского и экологического туризма.

Также Кириенко рассказал о проекте «Микромир» организации содействия развитию гражданского общества «Сотрудничество» из поселка Никель, который находится в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией. На средства гранта команда проекта откроет современную лабораторию для исследования различных видов биоматериалов. Заниматься в ней будут школьники в возрасте от 14 до 16 лет.

Помимо этого, на заседании Координационного комитета в четверг было принято решение распределить 2 млрд рублей на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне в нынешнем году. «По сравнению с 2022 годом объем собственных средств, предусмотренных самими субъектами РФ на конкурсную поддержку НКО, увеличился на 0,7 млрд рублей, достигнув 3,1 млрд рублей, не считая Москвы, традиционно не подающей заявку, чтобы дать другим регионам получить больше средств», – отметил замглавы администрации президента.

Всего в фонд поступили заявки от 81 региона – они имели возможность запросить софинансирование из расчета «один к одному», то есть суммы, не превышающие заложенные на эти же цели в их региональных бюджетах. «С 2017 года прямую поддержку фонда смогли получить более 26 тысяч проектов, включая нынешние. Их добрыми делами охвачены территории всех 89 субъектов России. Еще более восьми тысяч проектов смогли реализоваться, победив в региональных конкурсах, софинансируемых фондом в 2021–2022 годах», – сказал Кириенко.

В итоге, резюмировал он, количество проектов, инициированных социально ориентированными НКО и получивших поддержку благодаря работе фонда с 2017 года, превысило 34 тысячи, а их совокупный бюджет превысил 110 млрд рублей.

Ранее Елена Волохова, руководитель Всероссийского общества инвалидов с ампутациями конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора», получившего финансирование из Фонда президентских грантов, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразила надежду на скорое решение проблемы приобретения протезов после соответствующих поручений президента Владимира Путина.

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