 

Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об особенностях штамма коронавируса «кракен»

12.01.2023, 21:15, Новости дня
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Субвариант штамма коронавируса «кракен» не стал более тяжелым или более смертельным, но он ведет к непростому заболеванию с осложнениями и длительными проявлениями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала, но вместе с тем он так же, как и другие варианты «омикрона», «ведет к непростому заболеванию, которое может осложняться еще и длительными проявлениями», передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что речь идет о лонгковиде и постковиде, иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить.

Напомним, в четверг в РФ выявили первый случай нового штамма коронавируса «кракен». Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить ограничения не планируется, так как по имеющимся данным, «кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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