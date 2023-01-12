Мгновенно подтягивает и увлажняет: домашняя кофейная маска для лица, глаз и не только

Для многих людей кофе является отличным помощником в утренние часы, когда нужно взбодриться и получить запас энергии на весь день. Но кофейные зерна могут оказать помощь и в другом деле. А именно как домашнее средство для ухода за кожей лица, глазами и волосами.

Кофейная маска для лица

Данное средство обеспечит кожу антиоксидантами, уменьшит отечность, стимулирует кровообращение, осветлит цвет лица и очистит от прыщей.

Инструкция по приготовлению:

Чайная ложка кофейной гущи добавляется в миску. Туда же вносятся две пипетки эфирного масла. Лицо тщательно умывается, после чего сушится полотенцем. Полученная смесь наносится на лицо, но без охвата областей вокруг глаз. Маска выдерживается на лице 10 мин, после чего смывается теплой водой.

Для получения стойкого и заметного результата данную процедуру стоит делать как минимум раз в неделю.

Кофейная маска для глаз

Это средство позволит избавиться от отечности и темных кругов в области глаз.

Понадобится половина чашки молотого кофе, оливковое масло и по одной столовой ложке молока, меда и натурального йогурта.

Техника выполнения процедуры следующая:

Кофе, мед и молоко нужно тщательно перемешать до образования густой массы. Добавляется столовая ложка йогурта и несколько капель масла. Смесь вновь перемешивается и наносится на кожу под глазами. Выдерживается маска 15-20 мин, после чего смывается теплой водой. В конце можно применить увлажняющий крем для глаз.

Кофейный скраб для стимуляции роста волос

Средство для пилинга на основе кофе улучшит кровоснабжение кожи головы, избавит ее от омертвевших частиц и поможет росту волосяных луковиц.

Для приготовления скраба потребуется одна чайная ложка кофейной гущи и столовая ложка кондиционера для волос, который можно заменить натуральным льняным или оливковым маслом.

Скраб наносится на влажную кожу головы, после чего выполняется аккуратный 5-минутный массаж. Затем нанесенная масса тщательно смывается теплой водой с применением небольшого количества шампуня.