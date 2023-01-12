 

Правило 40/60 и «Созвездие»: самые смелые комбинации пирсинга ушей для модниц

12.01.2023, 20:53, Разное
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В 2023 году пирсинг ушей будет отличаться яркостью и оригинальностью. На смену минималистичному дизайну придут смелые украшения. Они сделают ваш образ незабываемым и индивидуальным. В статье мы приведем самые интересные трендовые комбинации пирсинга для модниц.

Двойной пирсинг мочки

Мочка – самая мясистая часть уха. Если вы впервые делаете пирсинг, то начните с двойного прокалывания этого участка.

Создайте утонченный образ с помощью пары изящных обручей или двух заклепок одинакового размера. Если вы хотите выглядеть более броско, то выберите одну эффектную серьгу и дополните ее маленькой шпилькой.

Двойной пирсинг других частей уха

Симпатичные двойные пирсинги предназначены не только для мочек. Вы можете расположить отверстия на хрящевой части уха.

Вы можете выбрать пару небольших украшений в форме сердечек, полумесяцев или цветов. Если вы хотите создать более эффектный образ, то отдавайте предпочтение массивным изделиям.

Правило 40/60

Правило 40/60 поможет вам создать сбалансированный образ. Оно означает, что 40 % ваших украшений должны быть крупными и эффектными. Остальные 60 % приходятся на утонченные и минималистичные изделия, такие как простые заклепки и небольшие обручи. Это позволит вам соблюсти баланс между роскошным образом и уличным стилем.

Пирсинг “Созвездие”

Этот пирсинг напоминает скопление звезд на ночном небе, образующих созвездие. Он выглядит очень элегантно и красиво. Для повседневного стиля вы можете выбрать изделия в виде небольших металлических шариков. Для торжественных случаев подойдут украшения с яркими блестящими камнями или стразами.

Правило каскадирования

Каким бы ни было расположение пирсинга в ушах, всегда придерживайтесь правила каскадирования. Сначала наденьте крупные, объемные и висячие изделия. По мере продвижения вверх по уху, выбирайте украшения поменьше.

У вас получится правильное сочетание форм и размеров, и ваши уши будут выглядеть гармонично.

Заключение

В 2023 году не бойтесь экспериментировать с пирсингом ушей. Современные тенденции допускают использование самых необычных и смелых украшений.


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