 

Звезда “Эйфории” Хлоя Черри объяснила, почему перестала сниматься в фильмах для взрослых

12.01.2023, 20:44, Разное
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Актриса и звезда сериала “Эйфория” Хлоя Черри назвала причину, по которой она покинула индустрию фильмов для взрослых. Девушка обсудила эту тему в новом эпизоде авторского подкаста модели Эмили Ратажковски “High Low”. Черри, известная по роли Фэй в хитовой тин-драме, рассказала, что в какой-то момент ее начали воспринимать как селебрити среди подобного рода актрис, из-за чего она испытывала неловкость. Черри также добавила, что в этой индустрии у актеров есть свой “срок годности”.

Мне просто неудобно быть той самой девушкой-актрисой, к которой все в индустрии будут относиться иначе.

Черри добавила, что при этом она до сих пор воспринимает свою работу в киноиндустрии для взрослых как ценный опыт. Также Черри отметила, что фильмы для взрослых не приносят столько прибыли, сколько актерская карьера: 

Тут я зарабатываю за один день столько, сколько там зарабатывала за год. 

Ранее еще одна звезда “Эйфории”, Зендая, получила свой первый “Золотой глобус”. Однако актриса проигнорировала церемонию награждения. 


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