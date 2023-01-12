Звезда “Эйфории” Хлоя Черри объяснила, почему перестала сниматься в фильмах для взрослых

Актриса и звезда сериала “Эйфория” Хлоя Черри назвала причину, по которой она покинула индустрию фильмов для взрослых. Девушка обсудила эту тему в новом эпизоде авторского подкаста модели Эмили Ратажковски “High Low”. Черри, известная по роли Фэй в хитовой тин-драме, рассказала, что в какой-то момент ее начали воспринимать как селебрити среди подобного рода актрис, из-за чего она испытывала неловкость. Черри также добавила, что в этой индустрии у актеров есть свой “срок годности”.

Мне просто неудобно быть той самой девушкой-актрисой, к которой все в индустрии будут относиться иначе.

Черри добавила, что при этом она до сих пор воспринимает свою работу в киноиндустрии для взрослых как ценный опыт. Также Черри отметила, что фильмы для взрослых не приносят столько прибыли, сколько актерская карьера:

Тут я зарабатываю за один день столько, сколько там зарабатывала за год.

Ранее еще одна звезда “Эйфории”, Зендая, получила свой первый “Золотой глобус”. Однако актриса проигнорировала церемонию награждения.