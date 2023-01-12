Все на продажу: в книге “Запасной” принц Гарри рассказывает свои и чужие тайны

Мемуары принца Гарри под названием “Запасной” (“Spare”) поступили в продажу в понедельник, 10 января. Еще до открытия книжных магазинов перед ними выстроились очереди. В первый же день в США, Канаде и Великобритании было продано свыше 1,43 миллиона копий. Но уже в середине недели книжные магазины начали продавать их со скидкой 25, 35, 40, а кое-где и 50 процентов. Очевидно, что сенсационные откровения герцога Сассекского в нескольких интервью к выходу книги, а также в показанном в декабре шестисерийном фильме Harry&Meghan, быстро утомили публику, охочую до светских сплетен.

В Британии в книжном магазине рядом с Виндзорским замком книгу принца Гарри с самого начала продавали за половину цены

Самые пикантные моменты из автобиографии сына короля Великобритании общественность прочитала еще на прошлой неделе. Несмотря на то, что издательство “Penguin Random House” объявило, что мемуары поступят в продажу 10 января 2023 года одновременно во всех странах на 16 языках мира, в Испании продажу по ошибке начали на несколько ней раньше. С самых первых фрагментов, которые немедленно начали переводить и публиковать СМИ, стало понятно, что Гарри, как написала газета The New York Times, «пленных не берет». Он приводит подробности семейных ссор и даже рукоприкладства своего старшего брата Уильяма, признается, что они оба не выносят королеву-консорта Камиллу и умоляли отца не жениться на ней, уверяет, что принцесса Уэльская Кейт довела его жену Меган до того, что та «рыдала, лежа на полу». При этом, очень много места в книге посвящено гибели принцессы Дианы и попыткам ее сыновей примириться с этим фактом и найти какое-то объяснение случившемуся. Вот как герцог Сассекский описал то, что последовало за автокатастрофой 31 августа 1997 года:

Отец сел на край кровати, положил руку мне на колено. “Мой дорогой мальчик, мама попала в автокатастрофу. Они сделали все, что могли, дорогой мальчик. Но боюсь, что все оказалось бесполезно”…

По словам Гарри, после того, как принцесса Диана родила младшего сына, принц Чарльз сказал ей: “Прекрасно! Ты дала мне наследника и ещё одного запасного. Миссия выполнена”

… В моей памяти не осталось ничего из того, что я сказал ему тогда. Может быть, я ничего и не говорил. Но что я помню с поразительной ясностью, так это то, что я не плакал. Не проронил ни одной слезы. Па не обнял меня. Он не умел демонстрировать свои чувства в обычной жизни, разве можно было ожидать, что он проявит их в кризисной ситуации? Но его рука еще один раз тронула меня за колено, и он сказал: «Все будет хорошо». Для него это было немало: он звучал по-отцовски, обнадеживающе, по-доброму. И так неправдиво…

Спустя годы после смерти матери, Гарри попросил показать ему секретное полицейское досье, посвященное той авиакатастрофе. Его личный секретарь получил часть материалов. Принц увидел много снимков умирающей Дианы. По его словам, папарацци, которые ее преследовали, «не переставали ее фотографировать, и когда она лежала между сиденьями в бессознательном или полубессознательном состоянии».

Никто из них не проверял, что с ней, не предлагал ей помощь, даже не успокаивал. Они просто снимали, снимали, снимали.

В разное время принц пытался справиться со своим горем по-разному. В более юном возрасте он представлял, что его мама не погибла, а инсценировала свою смерть и скрылась, чтобы пожить спокойно вдали от любопытных глаз. Он мечтал о том, что когда-нибудь она позовет их с Уильямом к себе, и они будут жить все вместе. Позднее, чтобы заглушить свое горе и гнев, принц использовал запрещенные наркотические вещества. А это – информация, которая никогда не должна была появиться в мемуарах члена британской королевской семьи, близкого родственника Елизаветы II, посвятившей свою жизнь служению стране и монархии. Эгоистичный внук готовил бабушке жестокий удар, ведь книга писалась еще тогда, когда королева была в состоянии ее прочитать и узнать не только об этом, но и, например, о том, что он лечил обмороженные во время экспедиции на Северный Полюс в 2011 году половые органы ее любимым кремом Elizabeth Arden. Или о том, что на войне Гарри убивал противников, представляя, что они – шахматные фигуры, потому что «вы не сможете убивать людей, если воспринимаете их как человеческих существ». И разве смогла бы она пережить то, что отныне весь мир знает, что первый сексуальный контакт ее внука был с женщиной старше его на поляне за многолюдным пабом?

Аэропорт Кандагара. В феврале 2008 года принц Гарри покинул Афганистан

Британская монархия больше не будет прежней. Теперь уже даже самые убежденные поклонники Виндзоров задаются вопросом, кем на самом деле являются все те люди, которыми они восхищались все эти годы. В книге Гарри они находят самую неожиданную информацию о своих кумирах. Например, о покойной сестре королевы принцессе Маргарет, известной своей общительностью и светскостью, Гарри написал:

Могла одним взглядом убить комнатное растение.

В своей книге Гарри утверждает, что они с Уильямом умоляли отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз, но, в конце концов, “признали, что он, наконец, будет с женщиной, которую любил”. На фото после церемонии бракосочетания Карл и Камилла и их дети от предыдущих браков: принцы Уильям и Гарри и Том Паркер-Боулз и Лора Лопес

Он также намекнул на ее скупость, рассказав, что она как-то подарила ему на рождество дешевую ручку. О королеве-консорте Камилле – что, для улучшения своего имиджа, она подкидывала журналистам компрометирующую информацию о детях своего возлюбленного. А сам Карл, по словам Гарри, «слил» в СМИ информацию о том, что его младший сын употреблял наркотики, чтобы в глазах общественности из неверного мужа превратиться в одинокого отца двоих трудных подростков. Нацистскую форму, в которой принц явился на вечеринку в 2005 году, после чего оказался на обложке таблоида The Sun, ему, по его словам, посоветовали надеть Уильям и Кейт. Он колебался между костюмами нациста и пилота.

Я позвонил Вилли и Кейт, спросил их мнение. «Нацистская форма», – сказали они.

Гарри добавил, что когда он примерил ее для них, — они оба закричали:

Это даже хуже, чем леопард Вилли! Гораздо нелепее!

Нигде в своей книге Гарри не берет на себя ответственность за события, которые с ним происходили. Даже его расставание с многолетней возлюбленной Челси Дэйви, как выяснилось, дело рук королевы Елизаветы II. И, конечно, ни в книге ни в интервью не обошлось без «охоты на Меган» – любимой темы герцогов Сассекских. Принц Гарри утверждал, что его родственники понимали, что после того, как его жену не приняли в его семье, она уедет в США, и желали этого, но никто не мог предположить, что он последует за ней.

Но все-таки больше всего в своей книге, которую на самом деле написал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Джозеф Морингер, герцог Сассекский сообщил о себе. Например, столь любимый королем Карлом традиционный шотландский килт Гарри не выносит из-за «этого пугающего ножа в гольфе и ветерка в заднице». Он занимается с психотерапевтом и вдыхает духи принцессы Дианы, от чего ему становится легче, кроме того, он со смаком рассказал обо всех своих возлюбленных. И хотя он утверждает, что все это – его частное дело, публика шокирована обилием весьма интимной информации о принце одной из самых известных современных королевских династий. Так ни в одной монаршей семье никто и никогда не вываливал в общественное пространство информацию об обморожении своих половых органов и методах его обогрева. В передаче «The late show with Stephen Colbert» на CBS, гостем которой стал Гарри, ведущий Стивен Кольберт озвучил то, что все думают уже вторую неделю:

Никто в моей жизни с тех самых пор, когда я был ребенком, не смог бы предположить, что когда-нибудь герцог Сассекский скажет мне слова «подушечка для пениса», и это будет иметь смысл.

Все это время в эфире разных телеканалов принц Гарри – на вопрос, зачем он написал эту книгу, – отвечал, что он хочет, чтобы люди узнали его историю от него, а не из СМИ. Но, кажется, он так и не понял, что, пока он обладает королевским титулом, даже переезд в США не может сделать его частным лицом. А те, кого он без стеснения цитирует и представляет злодеями, желающими задушить все живое в королевском дворце – не обычная английская семья, а визитная карточка великой страны, важнейший символ ее исторического наследия. И обмороженный половой орган забывшего о своем долге принца тоже станет частью этой истории. Не самой лучшей частью.